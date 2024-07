Luego de cinco años, la súper estrella de WWE, AJ Styles retornó a Japón por un motivo importante, una lucha especial contra Naomichi Marufuji en evento de Pro Wrestling NOAH.

AJ Styles llegó por primera vez a Japón con Zero One en enero de 2003 y posteriormente fue un pilar en NJPW desde 2014 hasta enero de 2016. Esta es su primera visita a Japón desde que WWE se presentó ahí en junio de 2019, por lo que a su arribo en la terminal aeroportuaria fue esperado por muchos periodistas que deseaban obtener sus primeras impresiones.

– Sobre su retorno a Japón:

No he estado en Japón desde el coronavirus, así que tengo muchas ganas de luchar. Físicamente me encuentro en perfectas condiciones, estoy en muy buena forma, he estado yendo al gimnasio y haciendo más ejercicio aeróbico.