AJ Styles: «Esto es la ‘Era de Triple H’ en WWE»

El 13 de julio, AJ Styles va a volver a Japón para enfrentar a Naomichi Marufuji en el evento Destination de Pro Wrestling NOAH mientras su compañera en WWE IYO SKY hace lo propio para luchar con Utami Hayashishita en Marigold dentro de la gira Grand Opening Wars 2024.

#WWE superstars @AJStylesOrg & @Iyo_SkyWWE ran into each other while doing media work today. #noah_ghc #DESTINATION2024 #pw_mg pic.twitter.com/G8MfiWlEif

Previamente, recogíamos la opinión de Luke Gallows acerca del combate de su amigo el fenomenal –«Creo que de alguna manera tenemos que quitarnos el sombrero ante la nueva WWE, ante la visión de Triple H (…)»- y ahora vamos con la del mismo AJ Styles en ese mismo sentido resaltando a Triple H:

«Creo que esto muestra la era de Triple H y de qué se trata WWE. Porque no soy el único que va a luchar en Japón mañana por la noche. IYO SKY también va a luchar, junto conmigo. Eso demuestra lo que Triple H está tratando de llevar por todo el mundo y a la WWE, ya sea en NOAH o en algún otro lugar. Tener la oportunidad de luchar allí es algo grande para todos, y simplemente muestra cómo estamos dispuestos y capaces de trabajar juntos para que podamos hacer que la lucha libre profesional sea lo más grande posible», comenta el veterano en la conferencia de prensa.

📸 A chance photo of two WWE superstars, @AJStylesOrg & @Iyo_SkyWWE in Tokyo‼️‼️‼️

AJ will be at tomorrow’s NOAH Nippon Budokan event.

Iyo Sky will be competing in tomorrow’s Marigold Ryogoku event!#noah_ghc #WWE #pw_mg #DESTINATION2024 pic.twitter.com/wiiyCPAJjF

— Pro Wrestling NOAH Global (@noahglobal) July 12, 2024