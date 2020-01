El veterano AJ Styles, reveló recientemente que odia las redes sociales, porque incluso le han hecho pelear con su esposa Wendy Jones.

Lo hizo en una entrevista con Busted Open Radio de Sirius XM. Allí estuvieron presentes Bully Ray y Mark Henry y también Styles les reveló cómo no quiere ser recordado por los fans: Como alguien que alguna vez dio una lucha sin estar en lo mejor de sus capacidades.

► «¿A dónde demonios se fue mi energía?»

¿Será muy duro AJ Styles al hablar así de sí mismo? Eso queda para cada quien, pero aquí está lo que piensa Styles:

«Creo que yo… sí, ya sabes, Mark (Henry)… yo me estoy haciendo mayor. Y empiezas a preguntarte: ‘¿A dónde demonios se fue mi energía? ¿Por qué no tengo ese inútil estallido de energía que tenía tiempo atrás?’ Puedes darte cuenta de que comienzas a agotarte y, he dicho esto antes, no quiero ser ese AJ Styles del que todo el mundo vaya a decir: ‘¡Wow! Desearía que todavía pudiera hacer esto’ o ‘Vaya, es realmente lento’. No quiero eso. Quiero ser el AJ Styles que se retire y que la gente recuerde de esta manera. ¿Volveré a ser como cuando tenía 25 años? No hay forma. Simplemente no es posible».

AJ Styles estalla contra las redes sociales

Por otra parte, Styles explicó así por qué desearía que las redes sociales no existieran:

«Son terribles. Sinceramente, desearía que las redes sociales no existieran y estos son algunos de los motivos que hacen que tenga discusiones hasta con mi propia esposa. Sí, todos hicimos algunas locuras cuando éramos niños, simplemente no sabíamos que las estábamos haciendo, pero ahora sabes todo sobre todas las personas y todo lo que les sucede debido a las redes sociales. Es terrible. Ojalá no las tuviéramos, chicos. Realmente lo deseo con muchas ganas«.