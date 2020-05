AJ Styles sigue dando vueltas a la salida de Gallows y Anderson de WWE y no se ha mordido la lengua esta semana en el podcast de Corey Graves After the Bell. El de Georgia, que recientemente ha sido traspasado de Raw a SmackDown, ha tratado de dejar clara su postura.

El ambiente sigue enrarecido en torno a AJ Styles. Después del Boneyard Match ante el Undertaker, llegó su ausencia, su regreso "malgastado" a televisión y ahora el traspaso a SmackDown. En medio de todo esto tenemos planes para una posible revancha contra Undertaker, según vimos en Money in the Bank 2020.

► AJ Styles en After the Bell:

Una de las cuestiones que se le plantearon a AJ Styles durante la entrevista fue la salida de Gallows y Anderson de WWE:

"Creo que fui responsable de que llegaran a WWE, ya que yo puse sus nombres sobre la mesa, así que cuando salieron de WWE me sentí directamente responsables de ello. Quería que se quedaran. Creo que podría haber hecho algo más para que se hubieran quedado y ahora todo podría estar bien. Por eso cuando me enteré de la noticia todo se me vino encima y no supe qué hacer ni donde meterme y aún sigue siendo así.

"Creo que los decepcioné, y ya he hablado de esto en alguna ocasión. Estaba destrozado y así lo dejé ver al día siguiente de sus salidas en Mixer Channel. Soy el más mayor de los tres y ellos eran como mis hermanos menores. El simple hecho de no haber sido capaz de cuidar de ellos me molesta bastante ya día de hoy sigo estando destrozado".

► Otras declaraciones de AJ Styles en After the Bell:

Sobre no haberse formado en WWE y haber irrumpido en la compañía con nombre propio:

"Lo que tenía claro es que no iba a cambiar mi estilo, iba a seguir siendo así fuera donde fuera. La intensidad y la psicología es algo con lo que no negocio; si te golpeo quiero que me golpees más fuerte. Nada cambié con mi llegada a WWE y ellos también me dijeron que tenia que ser así. Cuando tuve mi primera lucha contra Curtis Axel Vince me dijo que no quería que fuera así. Yo actué como pensaba que actuaban los tipos buenos en WWE pero no era así".

¿Cómo afrontó su lucha contra Nakamura en WrestleMania?

"Todo lo que pensé era que las expectativas estaban demasiado altas, y sé que Nakamura pensó lo mismo. No importaba lo que hiciéramos en el ring porque las expectativas estaban por las nubes. Lo que la gente no entiende es que los aficionados en Japón y en el resto del mundo son completamente diferentes. Los fans lo son todo y ellos son los que dictan cuando el combate es bueno o es grande.

"Mira lo que pasó con The Rock y Hulk Hogan. No fue un combate impresionante pero los fans hicieron que fuera un combate histórico. Algo parecido me pasó cuando me enfrenté a John Cena".

Su lucha contra Undertaker en WrestleMania

"Lo primero que pensé es que no tendríamos público y sería una pena, pero tener la oportunidad de enfrentarme a Undertaker en WrestleMania nos abría una puerta a hacer las cosas diferentes. No sabíamos cómo serían estos combates cinematográficos. Recuerdo que The New Day y Wyatt Family lo hicieron y me encantó pero tuve dudas de nuestro Boneyard match incluso cuando lo terminamos.

"La primera duda era porque nadie sabía lo que era el Boneyard Match, ni siquiera nosotros así que le dije a la gente: 'Será lo que sea'. Fue muy entretenido y espero que no sea el último".