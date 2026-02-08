AJ Styles en AEW: ¿improbable?

Preguntado esta semana por Stephanie McMahon (vía ‘What’s Your Story?‘) acerca del motivo de que decidiera no dejar sus guantes sobre el ring en Royal Rumble 2026, AJ Styles dijo lo siguiente.

«No sé… nunca digas nunca, ¿no? Eso dicen. Pienso que todo el mundo tiene permitido salir del retiro al menos una vez. No digo que yo vaya a hacerlo pronto. Quiero decir, ¿y si mi hijo lucha? ¿Y si se presenta la oportunidad de hacer equipo con él una vez? Nunca se sabe. Habrá un momento en el que no vuelva a ponerme los guantes, y tal vez sea este. Pero ya veremos».

Como saben, Styles perdió contra Gunther en dicho «premium live event», y en base a la estipulación acordada, «The Phenomenal» no volverá a competir. Claro que, muchos creen que esto sólo se ciñe a WWE, y saliendo al paso de las especulaciones, Triple H quiso zanjarlas nada más concluir Royal Rumble 2026.

«[…] No quiero hablar por él, pero por las conversaciones que ha tenido conmigo, me dejó muy claro que había terminado como competidor. Hay un punto al que llegas en tu carrera donde dices ‘no quiero hacer esto más’ […] Creo que él ya estaba en ese punto cuando hablamos».

► AJ Styles es «élite»

Ahora recogemos lo escrito por Dave Meltzer dentro del último Wrestling Observer Newsletter, que obviando su conocimiento del contexto, realmente supone más un reporte de opinión que de información. Según Meltzer, es posible que aquel duelo contra Gunther en Arabia Saudita no quede como la última lucha de Styles y lo veamos luchar en otro lugar, pero seguidamente se muestra «escéptico» hacia el escenario del veterano uniéndose a AEW. Meltzer se basa en que tuvo varias oportunidades de hacerlo desde los mismos inicios de la empresa siete años atrás y nunca mostró verdadero interés.

Todo, cuando poco antes de publicarse dicho boletín de Meltzer, Christopher Daniels, importante figura tras bambalinas de AEW, dejó un tuit cuyo cierre luce bastante curioso.

I’ve been quiet following @AJStylesOrg last match because I don’t think I can condense 25 years of emotions & experiences into 1 or 2 tweets. Nothing I type can fully express my love, respect, and appreciation for him. Regardless of what happens, AJ was and is always elite! ❤️ — Christopher Daniels (@facdaniels) February 6, 2026

«He permanecido en silencio tras el último combate de AJ Styles porque no creo que pueda condensar 25 años de emociones y experiencias en uno o dos tuits. Nada que escriba puede expresar por completo el amor, respeto y aprecio que siento por él. Pase lo que pase, ¡AJ fue y siempre será élite!»