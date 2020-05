AJ Styles responde: ¿a quién prefiere enfrentar por el Campeonato WWE, McIntyre o Rollins?

El reporte días antes acerca del regreso de AJ Styles a las pantallas de WWE ya comenzó a desatar especulaciones: ¿volvería "The Phenomenal" como participante sorpresa del "Gauntlet Match" por el último hueco en la lucha varonil de escaleras de Money in the Bank 2020?

Y efectivamente, Styles fue el ganador de este combate del más reciente Raw, convirtiéndose de inmediato en el favorito de cara a hacerse con el maletín y posicionarse como próximo retador de Drew McIntyre por el Campeonato WWE... o quizás de Seth Rollins, considerando que el "mesías" del show rojo enfrentará al escocés este mismo domingo por dicha correa.

► AJ Styles se queda con Seth Rollins

Y parece que ya insinuando su victoria, el programa WWE The Bump preguntó a Styles por qué rival preferiría tener en caso de que se hiciera con el contrato.

«Bueno, no tengo preferencias. Creo que esos tipos son unos tremendos atletas y están a tope cada vez que se suben a un ring de WWE. Tienen lo que hace falta para hacer su trabajo, no hay duda alguna. Uno es el campeón y el otro quiere serlo. «Pero bueno, creo que Drew McIntyre está a otro nivel ahora mismo. Y ojalá pudiera decirte que mi experiencia me servirá para tomar desprevenido a este tipo y que no sabrá que hacer. Pero la verdad es que Drew McIntyre lleva en la lucha libre bastante tiempo y ha pasado por muchas cosas. Pienso que él es la mayor amenaza para cualquiera que quiera ir a por el Campeonato WWE. No me gusta. Lo respeto, hay cierto respeto por lo que hace sobre el ring, pero el tipo no me gusta. Si se rompiera el tobillo mañana me alegraría».

Paso a recordarles el cartel de Money in the Bank 2020.

LUCHA FEMENIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Asuka vs. Shayna Baszler vs. Nia Jax vs. Dana Brooke vs. Lacey Evans vs. Carmella

LUCHA VARONIL DE ESCALERAS MONEY IN THE BANK POR UNA OPORTUNIDAD TITULAR

Daniel Bryan vs. Aleister Black vs. Rey Mysterio vs. King Corbin vs. Otis vs. AJ Styles

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

CAMPEONATO UNIVERSAL

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Tamina

CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The New Day (c) vs. The Miz & John Morrison vs. The Forgotten Sons vs. Lucha House Party