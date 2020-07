AJ Styles despide a Kairi Sane con un emotivo mensaje

No está faltando quien dedique un mensaje cariñoso a la luchadora japonesa ahora que abandona WWE para volver a Japón para centrarse en su vida personal. A excepción claro de Bully Ray, que la ha criticado por decir adiós a los fanáticos antes de que acabara su última aparición en la empresa.

Ahora, AJ Styles despide a Kairi Sane con emotivo mensaje. El actual Campeón Intercontinental va a echar de menos a la ex Campeona NXT y ex Campeona de Parejas WWE. Nunca compartieron encordado pero sí que tienen una buena relación detrás de cámaras.

El fenomenal realizó esta publicación en Twitter para despedirse públicamente de su ahora ex compañera de vestidor:

@KairiSaneWWE will be missed in the @WWE From the elbow to the forearm you are one of the best. The truth is there is no place like home. Thank you for sharing your time and hard work with us.

— AJ Styles (@AJStylesOrg) July 29, 2020