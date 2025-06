AJ Styles derrota a JD McDonagh y «secuestra» el Campeonato Intercontinental

AJ Styles y JD McDonagh se enfrentaron en una lucha donde Styles se mostró cansado de los de The Judgment Day, además de ir por el Campeonato Intercontinental de Dominik Mysterio.

JD resistió bastan te bien los embates de Styles, pero una intervención de Dominik Mysterio hizo que el Fenomenal se distrajera, pues empezó a corretear a Dom, aunque fue detenido por JD que se lanzó con un vuelo abajo del ring.

Las cosas parecían inclinarse sorpresivamente del lado de JD McDonagh, quien logró aplicarle varios castigos al Fenomenal, poniendo en aprietos a su rival.

Styles respondió en varias ocasiones, aunque sufrió bastante a lo largo del combate. Justo cuando se disponía a volar desde la tercera cuerda, fue distraído por Dominik Mysterio. Aun así, logró reaccionar y conectó un Styles Clash para quedarse con la victoria.

Al final, Dominik intentó atacar a Styles, pero este esquivó el golpe y se preparaba para contraatacar con un antebrazo. Sin embargo, Finn Bálor apareció para rescatar a su compañero. Pese a ello, AJ Styles logró escapar del ataque de The Judgment Day, llevándose consigo el Campeonato Intercontinental.

Can AJ Styles become Intercontinental Champion once again?! 👀#WWERaw pic.twitter.com/nniU65XAPC

— WWE (@WWE) June 17, 2025