AJ Styles decidió retirarse en el Royal Rumble 2026

AJ Styles y Shinsuke Nakamura tuvieron su último combate este sábado por la noche, y despidieron su rivalidad a lo grande y con una lucha que trajo consigo el estilo fuerte en la WWE. Horas después intercambiar muestras de respeto en el centro del ring una vez concluido el combate, Nakamura compartió una publicación en su Instagram (que ya fue borrada) en torno a que Styles le había confesado que se retiraría en el Royal Rumble este fin de semana, tras su combate contra Gunther.

► AJ Styles ya había anticipado su retiro en Royal Rumble

Más allá de la publicación de Shinsuke Nakamura y de cómo fue pactado el combate entre AJ Styles y Gunther para el Royal Rumble, con la carrera de «The Phenomenal One» en juego, tras bambalinas, la decisión de terminar su carrera en el evento premium en vivo de la WWE en Arabia Saudita ya se había tomado con mucha antelación.

Al respecto, según un informe reciente de PWInsider Elite, Styles eligió Royal Rumble como sede de su último combate, y la WWE se había estado preparando para su retiro incluso antes de que WrestleMania 42 se hiciera público. El Rumble fue una de las pocas opciones que se barajaron, pero finalmente se convirtió en la elegida, y de ahí que se llegó a concretar su combate contra Gunther con la estipulación de poner en juego su carrera.

Ahora el Royal Rumble tiene aún más peso, ya que AJ Styles no solo está arriesgando su carrera contra Gunther, sino que (más allá de la fortaleza de su rival) ya está mentalmente preparado para colgar los botines, con lo cual el «Ring General» sumará otro retiro a su palmarés, luego de haber hecho lo propio con Goldberg y a John Cena el año pasado. Si este realmente es el final para AJ Styles (todo puede cambiar a última hora), sabemos que no se tratará de una salida repentina y «The Phenomenal One» ha escogido al rival y el escenario perfecto, considerando que hace diez años debutó en WWE en el mismo evento.