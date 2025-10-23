AJ Styles, ¿de camino al Campeonato Mundial TNA?

AJ Styles acaba de conquistar el Campeonato Mundial de Parejas en la WWE pero es posible que su próximo objetivo vaya más allá y lo devuelva a TNA.

► Mike Santana reta a AJ Styles

¿Cómo sucedería esto? Pues si «El Fenomenal» (y su empresa) aceptan el desafío que le ha lanzado Mike Santana, el actual Campeón Mundial:

«Ha sido una experiencia muy humilde, para decir lo menos. Como dijiste, trabajé desde abajo, literalmente desde lo más bajo. Cuando empecé a contar mi historia —creo que fue en la primera entrevista con CVV— fui muy abierto sobre mis problemas con la adicción y cosas así. Al principio dudé en compartir esa parte de mi vida, pero creo que hubo mucha fuerza en hacerlo, y muchas personas se identificaron con eso.

Si has seguido mi camino en la lucha libre profesional, sabes que llevo en esto desde joven. Mucha gente me ha visto crecer y pasar por distintas etapas. Así que todavía estoy procesando todo, todavía lo estoy viviendo. Se siente bien. Se siente muy bien tener al público detrás de mí y que la gente vea lo que yo siempre vi en mí mismo.

Tener a mi hija allí, viendo todo eso, fue increíble. Fue un momento que siempre voy a guardar conmigo. Nadie me lo puede quitar.

Y sí, sigo recorriendo ciudades, sigo luchando. Y claro, ahora la motivación es aún mayor. Antes solía decir que llevaba a mi ciudad, mi cultura y mi familia sobre mis hombros. Ahora llevo a toda una empresa. Y eso no lo tomo a la ligera. Ser el campeón y la cara de la compañía es algo que me tomo muy en serio.

La motivación sigue ahí, incluso multiplicada por diez. Creo que ahora estoy en el punto de dar lo mejor de mí, lo mejor que he hecho en toda mi carrera. Y me emociona.

Además, amo la libertad de seguir trabajando en el circuito independiente. Es donde crecí, y siempre le tendré respeto. Me encanta poder seguir haciendo esos shows. Es algo muy especial.

En cuanto a luchas soñadas… honestamente, me queda solo una. He sido muy afortunado de trabajar con gente increíble, con muchos de los que crecí viendo e idolatrando. Pero el único que me falta es AJ Styles. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: quiero luchar contra AJ Styles, uno a uno, en un ring de TNA, por el título mundial«.