AJ Styles aparecerá en el estreno de TNA iMPACT! en AMC

Minutos atrás, nos hacíamos eco de unas declaraciones de Moose sobre cómo el «crossover» entre TNA y WWE tenía el potencial de crecer ahora que la primera empresa tiene nueva plataforma televisiva.

«Estoy agradecido por nuestra relación. Sólo irá a mejor. Obviamente, irá a mejor porque estamos en los inicios. Creo que mejorará mucho ahora que estamos en una cadena mayor. Creo, y no lo sé seguro, pero es lo que creo, que van a mandarnos mayores estrellas porque antes solíamos estar en AXS, una cadena más pequeña, pero ahora estamos en una gran cadena que está en 60 millones de hogares. Probablemente eso hará que quieran mandarnos mayores estrellas a nuestro show porque serán vistas por más personas».

Y ya podemos confirmar aquellas palabras no fueron un mero brindis al sol para generar expectación. Hoy, TNA anuncia así a AJ Styles en el primer iMPACT! bajo el paraguas de AMC.

El estreno de Thursday Night iMPACT! será FENOMENAL. Por primera vez desde Slammiversary, AJ Styles hace su alucinante retorno a TNA Wrestling en el inicio de una nueva EN DIRECTO el 15 de enero desde el Curtis Culwell Center en Dallas, Texas. ¿Qué tendrá preparado ‘The Phenomenal One’ cuando TNA haga historia otra vez? […]

Eso sí, TNA no concreta si Styles estará en persona o aparecerá mediante vídeo pregrabado. Cabe apuntar que cuando la empresa da cuenta de una aparición en vivo suele especificarlo, como en el reciente caso de Joe Hendry de cara a Genesis.

Dos meses atrás, Styles confesó que le gustaría luchar una última vez bajo los focos de TNA, pero se mostró poco convencido de que WWE se lo permitiera. Poco después, el veterano desveló que 2026 sería su último año como competidor en activo.

► Cartel Thursday Night iMPACT!

He aquí todo lo concretado hasta ahora por TNA de cara a su debut en AMC.

