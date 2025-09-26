AJ Styles anuncia su fecha de retiro

AJ Styles está en la recta final de su carrera, así como también de su contrato con WWE, que está previsto culminar durante los primeros meses del próximo año. Ahora, tendrá el honor de ser uno de los oponentes finales de John Cena el próximo 11 de octubre en Crown Jewel: Perth.

► AJ Styles se retirará en el 2026

Durante una entrevista reciente con Tokyo Sports, AJ Styles reveló que se retirará oficialmente en 2026, probablemente para WrestleMania 42, sugiriendo que el próximo evento Supershow Japan de la WWE en Tokio probablemente será su última aparición en Japón, y que probablemente se mantendría trabajando para WWE una vez que cuelgue los botines.

«Probablemente aparezca en WrestleMania, pero aún no está confirmado. Los detalles aún no se han decidido, pero definitivamente me retiraré el próximo año. No quiero mostrarles a mis fans una faceta de mí que no sea la de AJ Styles. Esa es la razón principal. He decidido retirarme antes de que mi cuerpo se debilite».

«Podría ser bueno entrenar a luchadores jóvenes para que sean dignos de estar en el elenco principal, pero aún no lo sé»

Cuando Tokyo Sports señaló que AJ Styles se retirará el mismo año que su antiguo rival de New Japan Pro-Wrestling, Hiroshi Tanahashi, la estrella de Monday Night Raw fue consultado sobre la posibilidad de enfrentarlo en un combate antes de que cuelguen los botines, y si bien admitió que era poco probable en este punto, no descartó la idea por completo.

«Sigo queriendo hacerlo al 1000%. Sin embargo, ambos tenemos nuestras posiciones que considerar, así que no sé si sucederá… Ambos estamos camino al retiro, pero esto es realmente algo feliz. En la lucha libre profesional, el cuerpo inevitablemente se desgasta. Creo que es una gran alegría poder tener un combate de retiro».