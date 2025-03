Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, el talentoso luchador AJ Styles, anunció recientemente que se retirará antes de cumplir 50 años de edad, es decir, por allá a mediados de 2027. Lo cierto es que los fans se han preocupado, pues quieren seguir viendo a AJ Styles en el ring.

En esta misma entrevista con Chris Van Vliet, Styles aseguró que amaría luchar ante John Cena ahora que está en su tour de retiro, pero, aclaró que no es una decisión que esté en sus manos. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► AJ Styles habla acerca de luchar ante John Cena en su tour de retiro

«No lo sé. Yo no tomo esas decisiones. Me encantaría, sin duda sería divertido. Honestamente, hay algo en nuestra química que no puedo explicar. No sé qué es, porque definitivamente no somos iguales en ningún sentido, pero simplemente funciona. La primera vez que estuve en el ring con él fue como: ‘Wow, hermano, eso fue genial’. Así que sí, me encantaría la oportunidad de trabajar con Cena otra vez».



Sobre cuánto tiempo más planea seguir luchando:



«Lo he pensado mucho, más de lo que debería. A estas alturas ya debería saber lo que voy a hacer. Pero es difícil, porque disfruto demasiado esto y me gusta estar con mis amigos. No me malinterpreten, amo estar en casa, pero tener la oportunidad de verlos, ver cómo les va bien, verlos sonreír y crecer… Algunos de estos tipos, como Roman Reigns, por ejemplo, su forma de vender es otro nivel. Jey Uso, Jimmy Uso, todos ellos han dado un paso adelante. Si Roman subió el nivel, ellos subieron con él. Me parece impresionante ver cómo se han convertido en Superestrellas increíbles.

«Gunther, perdiendo todo ese peso para llegar a donde está ahora como Campeón Mundial de Peso Completo, es impresionante. Cody Rhodes, viendo dónde está, todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí y lo que está haciendo ahora en esa posición… Él es el tipo. Se esfuerza al máximo. Es genial ver a estos chicos trabajar tan duro, castigarse tanto en el ring y aun así seguir brillando. Me encanta ver eso».



Sobre si se retirará antes de cumplir 50 años:



«Así es. Lo sigo diciendo y lo diré una vez más: no lucharé a los 50, se los prometo».