AJ Styles agradece su último combate con Shinsuke Nakamura

AJ Styles se despidió como luchador en el último Royal Rumble, tras caer derrotado ante Gunther. Luego de eso, agradeció a los fanáticos, y a pesar de que inicialmente se había quitado los guantes, se los volvió a poner, confundiendo a los fanáticos en torno a que si se retiraba definitivamente del ring, y el pasado lunes hizo una última aparición frente al público para despedirse por última vez, y llevándose la sorpresa de que recibió la nominación al Salón de la Fama WWE por parte de The Undertaker.

► AJ Styles cerró un capítulo con Shinsuke Nakamura

Antes de concluir su carrera en el Royal Rumble de 2026, AJ Styles compartió el ring con Shinsuke Nakamura, su viejo amigo, por última vez, en el reciente Saturday Night’s Main Event. Según indicó Styles en «Raw Recap», este enfrentamiento fue importante para él no solo por su conexión personal, sino también porque el que tuvieron en WrestleMania 34 no tuvo la buena acogida que esperaban.

«Claro que tengo momentos y combates favoritos, pero hay tantos que no puedo simplemente enumerarlos. Hablemos del favorito más reciente. Shinsuke Nakamura y yo tuvimos un combate increíble en el Saturday Night’s Main Event. Probablemente estoy orgulloso de ese combate porque sé que a mucha gente no le gustó el primero que tuvimos en la WWE, así que creo que lo compensamos».

En su primer enfrentamiento dentro de la WWE en WrestleMania 34, y AJ Styles derrotó a Nakamura y logró retener el Campeonato WWE que ostentaba, aunque después, Nakamura atacó a Styles con un golpe bajo y un Kinshasa, lo que marcó un cambio a rudo. En esta ocasión, durante el Saturday Night’s Main Event que marcó su último enfrentamiento, ambos mantuvieron el combate en la línea del respeto, y tras el combate que concluyó con una nueva victoria de «The Phenomenal One», ambos se saludaron en el ring.