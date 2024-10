AJ Styles aclara motivo de no ir al Salón de la Fama TNA

AJ Styles estuvo en TNA desde el 2002 hasta el 2014 e hizo una gran carrera allí, ganando varios títulos incluyendo el Campeonato Mundial, a tal punto que recientemente fue sujeto de consideración al Salón de la Fama TNA en el reciente PPV, Bound For Glory, que se llevó a cabo este sábado; sin embargo, eso no sucedió.

► AJ Styles desmiente los informes sobre su no inclusión en el Salón de la Fama TNA

Un reporte inicial de Fightful surgió sobre la no llegada de AJ Styles al Salón de la Fama TNA, mencionando que se trataba de una decisión de la WWE bajo la premisa de que se encontraba en una historia en curso; no obstante el mismo informe mencionaba que la razón exacta de su no inclusión no era del todo clara.

En redes sociales empezaron a hacer eco de la situación de AJ Styles, y hubo un fanático en particular que culpó a Triple H de la decisión de no incluir al Phenomenal One en el Salón de la Fama TNA, aunque su publicación en X fue borrada posteriormente. Sin embargo, el ex Campeón WWE dio cuenta de esta publicación y decidió aclarar el tema por la misma vía, mencionando que esa fue su decisión y que no consideraba inducción alguna mientras siga siendo un luchador en activo.

«Sigo siendo un luchador activo… espero. Yo tomé la decisión de no entrar al Salón de la Fama de TNA, no a la WWE. Aprecio a TNA, pero no quiero entrar a ningún Salón de la Fama mientras siga activo. Mi decisión.»

De momento, AJ Styles sigue fuera de acción con una lesión de Lisfranc tras su combate con Carmelo Hayes, y se desconoce cuándo podrá volver al ring.