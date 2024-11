AJ Styles a Omos: «Sé paciente, todo llegará»

WWE cuidó bien los inicios de Omos poniéndolo con veteranos que lo llevaran bajo su ala como «The Phenomenal One» AJ Styles. Ambos formaron equipo durante 2021 y fueron campeones juntos. Quizá nadie vaya a acordarse de esa alianza pero para «The Nigerian Giant» fue una bendición colaborar con un veterano de renombre.

► Bajo el ala de AJ Styles

«AJ Styles ha sido una gran bendición en mi vida. Recuerdo cuando me ascendieron al elenco principal; él simplemente me tomó bajo su ala y me dijo: ‘Hey, tú vienes conmigo. Yo estoy contigo. Vamos a resolver esto juntos.’ Siempre se aseguró de protegerme y de que no estuviera haciendo cosas que no debía hacer. Se preocupaba de que aprendiera lo que debía aprender y que usara lo que debía usar en el ring. Así que realmente se aseguró de que estuviera protegido y bien cuidado en mis primeros años de desarrollo en el elenco principal. En cuanto a nuestra relación, igual que con Undertaker, puedo llamarlo cualquier día de la semana, y él contestará su teléfono, me dará consejos, y siempre me está diciendo – me lo dijo hoy – ‘Sé paciente. Todo llegará a su tiempo.’ Así que, sí, no tengo nada más que amor por AJ Styles», explica Omos en Six Feet Under with Mark Calaway.

También tuvo a MVP como representante. Además, enfrentó a Brock Lesnar en WrestleMania. No cabe duda de que el grandulón ha tenido buenas oportunidades, que la compañía, o al menos Vince McMahon, pudo su confianza en él. Sin embargo, lleva meses fuera de la programación y nada se sabe acerca de cuando regresará.

¿Cómo valoras la carrera de Omos hasta ahora en WWE?