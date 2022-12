AJ McKee ve su pelea contra Roberto de Souza como una dura prueba para ambos. McKee (19-1) se encuentra con el campeón de peso ligero de Rizin de Souza (14-1) en el evento estelar Rizin 40 del sábado en Saitama Super Arena, en las afueras de Tokio.

El cartel principal se transmitirá en los Estados Unidos en Showtime a través de un retraso de cinta y las peleas se llevarán a cabo en el ring de Rizin bajo el conjunto de reglas de la promotora.

Al igual que McKee, de Souza solo tiene una derrota en su currículum. Pero el ex campeón de peso pluma de Bellator espera presentar el desafío más difícil de De Souza hasta la fecha.

«Es bueno. Siento que todavía no ha peleado con nadie de mi calibre, así que estoy ansioso por darle una buena pelea y acelerar el ritmo

“Será una pelea divertida, será una pelea emocionante. Será una pelea en la que creo que a la gente le va a encantar, a mí me va a encantar, voy a estar ahí afuera divirtiéndome, haciendo lo que amo hacer. Es un ring, así que para mí va a ser un poco diferente, pero para esta pelea en particular, no estoy demasiado preocupado por eso”.

De Souza ha terminado todas sus victorias profesionales, 10 de ellas por sumisión. McKee reconoce el alto nivel de jiu-jitsu del brasileño-japonés, pero cree que podrá igualarlo.

“Tiene un juego terrestre fenomenal. No creo haber peleado con nadie con el calibre de jiu-jitsu que él tiene. Creo que esto va a ser una gran prueba. Siento que tengo el mismo jiu-jitsu que él. Entonces, cuando toquemos el suelo, será una sorpresa para todos, incluso para mí. Estoy intrigado por ver cómo va. Es muy hábil, salta con ese triángulo y se transfiere muy bien a su barra de brazo. Así que sí, esto va a ser divertido”.