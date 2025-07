AJ Lee y sus fans: un lazo que va más allá de WWE

AJ Lee comparte cómo su conexión con los fans ha sido clave en su misión de inspirar a los “raros” a convertirse en protagonistas de sus propias historias. Desde su pasado luchando en la WWE hasta su presente escribiendo cómics como Day of the Dead Girl o actuando en series como Heels.

«Es una pregunta (si extraña la conexión con los fans y el lado físico de la lucha libre) muy interesante porque son dos cosas totalmente diferentes. Mis fans son como parte de mi familia. Ellos han sido… mi misión al hacer todo en la esfera pública es ayudar a que las personas se sientan menos solas y ayudar a los maravillosos raros a darse cuenta de que los desadaptados son geniales, y que podemos ser las estrellas de nuestras propias historias, y que las cosas por las que te sientes inseguro pueden ser tus mayores fortalezas en este mundo. Esa ha sido mi declaración de misión.

El grupo de fans que han estado conmigo durante estos últimos diez años me han ayudado a sentirme menos sola. No sé si ellos lo saben. De algún modo, compartimos esta declaración de misión en la vida y los he visto salir al mundo, convertirse en adultos que se convierten en luchadores o que también trabajan en el campo de la salud mental. Es lo más hermoso del mundo. Los amo y siento que siempre me mantengo muy cerca de ellos. Son un pedazo de mi corazón. Extraño tener esa conexión directa donde podía verlos cada semana.

Lo más genial es que cuando doy charlas principales sobre salud mental, los fans de la lucha libre se presentan en estas conferencias médicas. ‘Ustedes son las personas más maravillosas del mundo’. Realmente es un vínculo familiar. En cuanto a lo físico, tenía mucho miedo de hacer Heels. Fue la primera vez que luché en ocho años y mi cuerpo respondió de inmediato. Fue como andar en bicicleta. Una bicicleta muy dolorosa. Lo físico es divertido.»