AJ Lee vs. Becky Lynch por el Campeonato Intercontinental Femenil, confirmado para WrestleMania

Becky Lynch y AJ Lee llevaron su rivalidad al siguiente nivel en RAW, donde quedó oficialmente pactado su enfrentamiento por el Campeonato Intercontinental Femenl en WrestleMania.

Lynch apareció en el ring para criticar el regreso de AJ Lee, asegurando que ella fue quien elevó el prestigio del campeonato y que la actual campeona no merece portarlo. Además, recordó el ataque que le propinó la semana pasada tras su combate ante Bayley.

La situación escaló cuando AJ Lee apareció para confrontarla, pero Becky decidió retirarse entre el público, evitando el enfrentamiento directo.

► AJ Lee vs Becky Lynch en WrestleMania

Posteriormente la campeona llegó para enfrentar a Lynch, y aceptar enfrentarla una vez más por el Cameonato de Interontinental en WrestleMania. Mientras que The Man aseguró que ese había sido su plan desde el inicio.

► ¿Qué pasará ahora?

Con el combate confirmado, la rivalidad sigue su curso, en una serie de enfrentamientos que se han vuelto cada vez más personales.