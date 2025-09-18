AJ Lee revela por qué volvió a WWE tras una década

En el episodio de SmackDown del pasado 5 de septiembre de 2025, AJ Lee hizo su impactante regreso a la WWE después de más de una década y cumpliendo el sueño de muchos fanáticos, quienes anhelaban su vuelta desde que su esposo, CM Punk, regresó a la compañía en Survivor Series 2023.

► AJ Lee contenta de su nuevo desafío en WWE

Durante una entrevista reciente con ESPN, AJ Lee explicó que su regreso a la WWE había sido una idea que rondaba la mente durante un par de años, pero que estaba completamente satisfecha con su retiro y sentía que su carrera estaba completa. La ex Campeona mencionó que unirse de nuevo a la WWE fue como escalar una montaña completamente nueva y que se sentía honrada de que la compañía confiara en ella para ayudar a llamar la atención.

«¡Vaya!, ha sido una opción que ha estado en el aire durante los últimos dos años. Sin embargo, cuando me retiré, me sentí muy cómoda manteniéndome retirada y me sentí muy completa en mi carrera.

Así que siempre he dicho que hacer algo, embarcarse en un nuevo camino, tiene que sentirse como algo nuevo. Tiene que sentirse como si me necesitaran. Tiene que ser emocionante y un poco intimidante. Así que comenzar este nuevo capítulo en ESPN se siente como una montaña completamente nueva que la compañía necesita escalar. Y me halagó que creyeran que podía ayudar a atraer la atención de esa manera.

Pero también, Becky me resulta muy interesante. Creo que es maravillosa en el ring y tenemos muchas similitudes, y no sería fácil volver a subirse al ring con ella. Así que fue emocionante. CM Punk y AJ Lee se enfrentarán a Seth Rollins y Becky Lynch en WWE Wrestlepalooza, por lo que tendremos que esperar y ver si Punk y Lee lograrán vencer a Rollins y Lynch al final.»

Tras su regreso, AJ Lee está enfocada y preparándose para su combate en Wrestlepalooza, donde hará equipo con su esposo, CM Punk, para enfrentarse al dúo de Seth Rollins y Becky Lynch.