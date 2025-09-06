Esta noche, en el segmento estelar y de cierre de WWE SmackDown, ocurrió un hecho histórico: AJ Lee regresó a WWE. Lo impensado, se hizo posible. AJ Lee apareció por primera vez en un ring de WWE.

La última lucha de AJ Lee y la última vez que pisó un ring de WWE fue el 30 de marzo de 2015. Allí, hizo equipo con Naomi y Paige para vencer a Natalya, Brie Bella y Nikki Bella. AJ Lee se fue de WWE porque su esposo, CM Punk, estaba en medio de una disputa legal con la empresa y ella no se sentía cómoda.

► Así fue como AJ Lee regresó a WWE tras 10 años de ausencia en SmackDown y atacó a Becky Lynch

Seth Rollins apareció ante una ovación y declaró que esa noche sería testigo de historia porque la leyenda de CM Punk moriría ahí mismo. Rollins presentó a Becky Lynch como la mejor luchadora de todos los tiempos, y ambos compartieron un gesto de complicidad mientras la afición coreaba el nombre de AJ Lee.

Becky se molestó con los cánticos, gritó que era la más grande, despreció a Chicago y remató diciendo que tanto sus equipos como CM Punk apestaban. La música de Punk sonó y el público estalló, coreando su tema mientras él bajaba la rampa saludando a los fanáticos antes de posar sobre la esquina.

Punk tomó el micrófono y aclaró que no se trataba de Becky, sino del cobarde de su esposo, aunque Lynch insistió en que la atención debía estar en ella. Becky Lynch intentó humillar a CM Punk preguntándole si estaba avergonzado, mientras él le respondía que no, y le recordaba que su esposo se escondía detrás de Paul Heyman y sus matones.

Punk dejó que el público coreara el nombre de AJ Lee, lo que molestó aún más a Becky, y advirtió que podía llamar a alguna de sus “hermanas” como Bayley o Rhea Ripley para darle una lección.

Becky respondió con varias bofetadas hasta que Punk decidió no contraatacar y salió del ring, aclarando que nunca pondría sus manos sobre una mujer, pero sí conocía a alguien que lo haría.

La música de AJ Lee sonó y el público de Chicago estalló en algarabía, júbilo y ovaciones, mientras ella hacía su clásica entrada, entrando al ring para enfrentarse directamente a Becky Lynch.

AJ Lee atacó con golpes y patadas, sacó a Becky del ring y la obligó a retroceder hasta reunirse con Seth en la rampa, mientras Punk y AJ celebraban en el ring, cerrando el show con un cara a cara entre ambas parejas.