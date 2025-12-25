AJ Lee recuerda su primer beso con CM Punk en televisión

La relación entre AJ Lee y CM Punk, quienes se casaron en el 2014, comenzó con una historia de la WWE, y ambos se dieron su primer beso como parte de dicha historia.

► AJ Lee y Stephanie McMahon tuvieron similitudes en sus relaciones

Durante una aparición reciente en el podcast «¿What’s your story? with Stephanie McMahon», AJ Lee señaló que la pareja tuvo su primer beso televisado durante una historia, y la anfitriona también le reveló que su primer beso con (su esposo) Triple H también tuvo lugar en una historia televisiva.

«Lo genial de este negocio es que puedo decir: nuestro primer beso es televisado«

«Nuestro primer beso fue en televisión, ¡y luego lo aplasté contra una mesa! Relaciones de lucha libre…«

Lee expresó su sorpresa por la confesión de McMahon antes de afirmar que siente que sus recuerdos de infancia podrían verse arruinados por lo que acababa de revelarse. Luego elogió a Triple H por ser lo suficientemente valiente como para enfrentarse a McMahon y continuar la relación, y Stephanie estuvo de acuerdo mencionando que su esposo arriesgó toda su carrera en esta relación.

La luchadora también recordó que Punk decidió no decir una frase del guion sobre Lee en televisión que le parecía cruel, y en su lugar cambió la frase para coquetear con ella. También recordó que eran amigos antes de salir juntos, situación que se dio cuando ambos estaban libres.

«Creo que una parte de mí pensaba: ‘¿Quién sabe? Probemos esto’. … Y entonces parpadeé y nos casamos en unos dos meses, o algo así«.