El sueño de los fanáticos de WWE está a punto de cumplirse. La talentosa y querida luchadora, AJ Lee, tiene todo listo para volver a su casa, a WWE, y volver a luchar en el ring. La última lucha de AJ Lee fue el 30 de marzo de 2015, es decir, hace más de 10 años.

En el Raw después de WrestleMania 31, AJ Lee, Naomi y Paige, hoy en día Saraya, lograron vencer a Natalya, Brie Bella y Nikki Bella. Y así, terminó la era de AJ Lee en la lucha libre profesional.

► AJ Lee tiene todo listo para volver a WWE y aparecía en SmackDown y Wrestlepalooza

El motivo de la salida de AJ Lee de WWE fue el hecho de que en enero de 2014, después del Royal Rumble 2014, su novio, CM Punk, decidió salirse de WWE, cansado de los malos tratos tanto a nivel creativo como a nivel personal. CM Punk fue suspendido por su rebeldía y todo terminó en que recibió los papeles notificándole su despido de WWE, el día de su boda con AJ Lee.

Punk salió a decir cosas muy negativas de WWE en los medios en el podcast de Colt Cabana, hoy en día su enemigo, y AJ Lee sintió que era mejor salirse de WWE para evitar roces con la empresa.

Pese a todo esto, y a la creación de AEW, AJ Lee nunca estuvo interesada en volver al ring. Hasta ahora. Según ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select, este viernes en SmackDown, se espera que aparezca AJ Lee junto a su esposo CM Punk.

El show se hará en Chicago, casa de CM Punk. Y el reporte indica que en este SmackDown se anunciará, salga o no salga AJ Lee, que CM Punk y AJ Lee harán equipo para luchar ante el Campeón Mundial de Peso Completo, Seth Rollins, y su esposa, Becky Lynch, en el evento premium WWE Wrestlepalooza, el sábado 20 de septiembre de 2025, desde el Gainbridge Fieldhouse, en Indianápolis, Indiana.