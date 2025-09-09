En la más reciente edición de Raw, vimos cómo AJ Lee apareció por primera vez en más de 10 años en Raw, luego de haber hecho su esperado regreso a WWE el pasado viernes en SmackDown, atacando a Becky Lynch.

AJ Lee apareció con el Campeonato Intercontinental Femenil WWE que le quitó a Lynch tras darle la paliza. Y todo el segmento terminó en que se programó la primera lucha de Lee en su regreso a WWE, en 10 años. AJ Lee hará equipo con su esposo, CM Punk, para enfrentarse a Becky Lynch y Seth Rollins el 20 de septiembre en Wrestlepalooza.

► Momento clave del encontronazo entre AJ Lee y CM Punk con Becky Lynch y Seth Rollins en Raw

AJ Lee abrió la noche disculpándose por la espera y contó que tras dejar WWE se dedicó a cumplir otros sueños, cuidar su salud mental con terapia y mejorar como persona, hasta que vio cómo Becky Lynch atacaba a CM Punk.

Becky salió para interrumpirla, insultó a Milwaukee y a Lee por portar el Campeonato Intercontinental Femenino, diciendo que ella era la mejor de todos los tiempos y que AJ no merecía tocar su título.

Lee se burló diciendo que lo había usado tanto en su casa que hasta olvidó que era de Becky, dejó el cinturón en el ring y la invitó a entrar a buscarlo. Lynch exigió que AJ soltara el título y pidió por Punk, pero Rollins salió para respaldarla y exigir que devolviera el campeonato; Lee contraatacó proponiendo un combate mixto en Wrestlepalooza: Punk y ella contra Rollins y Becky.

► ¿Y ahora qué?

Rollins dudó, pero tras un intento fallido de Punk de aplicarle un GTS aceptó el reto, dejando a Lynch molesta mientras AJ le arrojaba el cinturón de regreso para cerrar el segmento.