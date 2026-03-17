AJ Lee retiene el Campeonato Intercontinental ante Bayley

AJ Lee defendió con éxito el Campeonato Intercontinental de Mujeres en un intenso combate ante Bayley, que está buscando volver a ser relevante en la marca roja. Ambas protagonizaron un duelo muy técnico que por momentos estuvo cerca de inclinarse hacia cualquiera de los dos lados.

Desde el inicio, ambas luchadoras midieron fuerzas en una serie de forcejeos. Bayley logró acorralar a la campeona contra las cuerdas, mientras AJ intentaba sorprenderla con rápidos roll-ups para buscar una victoria temprana.

Bayley respondió con un Crucifix Pin que casi le da el triunfo, pero AJ Lee reaccionó derribándola antes de lanzarse con un diving crossbody. Poco después conectó un dropkick que envió a Bayley a ringside.

Cuando la retadora regresó al ring, la campeona tomó el control con una spinning kick antes de atraparla con un wristlock. Bayley logró escapar con un codazo y respondió con un neckbreaker apoyándose en las cuerdas para luego buscar la cuenta, aunque AJ resistió.

La lucha continuó con Bayley dominando varios momentos del combate. “The Role Model” aplicó un suplex y posteriormente castigó a la campeona en la esquina con patadas y rodillazos, tratando de debilitarla para lograr la victoria.

AJ Lee logró recuperarse y comenzó a responder con varias patadas y ataques rápidos. Incluso estuvo cerca de cerrar el combate con un Shining Wizard, pero Bayley reaccionó atrapándola en un Single Crab.

La intensidad aumentó cuando Bayley logró llevar a AJ Lee a lo alto del esquinero para ejecutar un Bayley-to-Belly que por poco termina la lucha.

► Momentos Clave

En los instantes finales, Bayley buscó terminar el combate con un diving elbowdrop desde lo alto del esquinero. Sin embargo, AJ Lee logró esquivarlo en el último momento.

Aprovechando la oportunidad, la campeona atrapó rápidamente a su rival con la Black Widow. Bayley no tuvo más opción que rendirse, otorgándole la victoria a la campeona.

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, AJ Lee continúa consolidando su reinado como Campeona Intercontinental Femenil. Mientras tanto, Bayley suma su segunda derrota consecutiva por un título, al caer el pasado sábado en Rey de Reyes por el Campeonato Reina de Reina y ahora el título Intercontinental.

Sin embargo, cuando AJ abandonaba el ring, Becky Lynch la atacó, lo que podría representar una lucha de revancha en WrestleMania.