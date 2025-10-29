AJ Lee aclara que no tiene Facebook

El mes pasado, CM Punk y AJ Lee derrotaron a Seth Rollins y Becky Lynch en una lucha de relevos mixtos en Wrestlepalooza, donde causó una muy buena impresión en lo que fue la primera lucha de la ex Campeona Divas en más de una década de ausencia, donde permaneció retirada y dedicada a sus proyectos personales. Sin embargo, Lee no ha aparecido desde entonces dado se encuentra de gira promocionando su libro, aunque se cree que podría estar de regreso el próximo mes de noviembre.

► AJ Lee alerta a fanáticos de los impostores

Recientemente, una cuenta de Facebook que se hacía pasar por AJ Lee publicó una «actualización» de su situación con WWE, todos creyeron que era la propia ex campeona Divas, quien rápidamente salió al paso en su cuenta de X para afirmar que no posee Facebook.

«Hola bebés, no tengo Facebook ni ninguna otra red social aparte de esta X y un Instagram verificado: http://instagram.com/theajmendez»

Para decepción de sus fans, AJ Lee no especificó el motivo de su ausencia en televisión desde WrestlePalooza. Sin embargo, no hay motivo de preocupación dado que ella sigue bajo contrato con WWE. Es importante resaltar que en una publicación anterior en su cuenta de X, AJ anunció que asistirá al Comic Creations Block Party el 8 de noviembre, donde firmará ejemplares de su libro «DAY OF THE DEAD GIRL» junto a otros autores, aunque no hay información oficial de cuándo hará su regreso a las pantallas de la WWE.

Por otro lado, el mensaje de AJ Lee es una clara advertencia a los fanáticos de que hay muchos impostores que se hacen pasar por ellos y, si bien esta publicacíon en Facebook no trajo mayores consecuencias, en otros casos sí utilizan estas cuentas falsas para estafas.