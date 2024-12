AJ Francis: «TNA es la compañía más caliente hoy»

AJ Francis recuerda sus tiempos como Top Dolla en WWE y pone por encima su actual etapa en TNA, así como a la compañía sobre todas las demás de la industria. Lo hace hablando con Wrestleholics camino a luchar por el título mundial en el evento de pago por visión Final Resolution.

► ¿La compañía más caliente?

«Estoy ganando, antes que nada, y además de ganar, estoy listo para llevar a TNA a otra estratosfera, a donde solían estar. TNA solía llenar arenas de 10,000-15,000 asientos en los días de Sting, Kurt Angle, AJ Styles y todos esos. El show que tuvimos en Slammiversary fue el más grande que TNA ha hecho en la última década. El show que tuvimos en Bound For Glory fue el más grande en Estados Unidos que hemos tenido en la última década. Así que estamos en ascenso. Somos la compañía más caliente en la lucha libre.

Quiero mostrar que, cuando estaba en WWE, era como un liniero ofensivo suplente. Estaba ahí cuando me necesitaban. Ahora soy un mariscal de campo, y es hora de demostrarles que no solo soy un mariscal de campo, sino un mariscal de campo ganador del Super Bowl. Soy el mariscal de campo que necesitan, el mariscal de campo que siempre han necesitado«.

► TNA Final Resolution

El nuevo PPV de la Total Nonstop Action está programado para el viernes 13 de diciembre desde el Center Stage de Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

