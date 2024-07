AJ Francis: «TNA entendió cuán bueno puedo ser»

Después de dos poco exitosas etapas en la WWE, AJ Francis ha encontrado una nueva casa en TNA, donde es Campeón de Medios Digitales. Está programado para defender el título contra PCO en Slammiversary en un combate en el que también estará en juego el Campeonato Canadiense Internacional de Peso Pesado; asimismo, Rich Swann estará acompañando al ex Top Dolla, con quien forma el equipo First Class, al que el monarca invitó recientemente a Natalya y Tyson Kidd.

If @AJFrancis410 can defeat Rhino, he’ll defend the Digital Media Championship and the International Heavyweight Wrestling Championship against @PCOisNotHuman at TNA’s 20th #TNASlammiversary! Get tickets NOW: https://t.co/yL6sSRpKP5 pic.twitter.com/c4Wgn7Ef1N — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 7, 2024

► AJ Francis en TNA

Una nueva casa que supo ver lo mucho que puede aportar, según lo ve AJ Francis, como expone en One True Sport:

«Ha sido increíble. No puedo agradecer lo suficiente a la gente de TNA por permitirme mostrar la habilidad que tengo. Me están dejando ir. Me dan un micrófono y me dicen: ‘Tienes dos minutos. ¿Qué vas a hacer con ellos?’ Luego salgo y creo magia. Me están dando oportunidades para ser un abanderado de la compañía. Digámoslo como es, todo lo que escuché fue que este es un título de pre-show, eso es lo que escuché. Dijeron que este es el título de pre-show. Es un título que dan en una lucha gratis para que veas el show. Eso es lo que era este título, me dijeron. Hasta que lo obtuve, y entonces se convirtió en el título más grande de la compañía porque estaba en mí.

«La rivalidad más caliente ahora mismo camino a Slammiversary es AJ Francis contra PCO, y si no lo crees, no has estado viendo el producto, hermano. Porque si lo has estado viendo, te digo, es la rivalidad más grande camino a Slammiversary. ¿Adivina en qué rivalidad estaba antes de esa? Estaba con Joe Hendry. ¿Has oído hablar de él? Sí, sé lo que estoy haciendo, hombre. Soy el mejor campeón en el negocio. Tengo un cinturón que Lou Thesz sostuvo y no tiene nada sobre mí. ¿Ves lo que digo? Lou Thesz no podría atar mis Jordans. Lou Thesz no podría atar mis DJ Khaled We The Best Jordans. Seamos realistas.»

«Estoy muy agradecido por esta oportunidad que TNA me ha dado porque entienden lo bueno que soy y lo bueno que puedo ser para esta compañía, y me están dando una oportunidad como estelarizar Slammiversary con el Frankenstein franco-canadiense de Montreal en Montreal. Escucha, no estoy diciendo que soy lo mejor que le ha pasado a TNA, pero mira la carrera de Joe Hendry desde que llegué, mira la asistencia a TNA desde que llegué, mira las suscripciones a TNA Plus desde que llegué. Mira la audiencia de TNA desde que llegué. No digo que todo sea gracias a mí, pero serías igual de tonto al decir que no tengo nada que ver con ello.»