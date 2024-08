El reconocido luchador Top Dolla, también conocido como AJ Francis, exWWE y ahora en TNA Wrestling, en donde es Campeón de Medios Digitales TNA Wrestling, ha sorprendido a sus fans con una publicación emotiva en sus redes sociales.

Y es que, desde el día de ayer, Top Dolla decidió documentar en redes sociales el último día de vida de su perro, antes de tener que someterlo a una eutanasia pr una grave enfermedad, lo cual lo ha puesto demasiado triste.

«Lamentablemente, a Gunna le han diagnosticado linfoma y mañana tendré que sacrificarlo… así que hoy será el Último Día de Gunna, no dejaría que mi chico se vaya triste NUNCA».

A lo largo de ayer y de hoy, Top Dolla compartió los mejores momentos que pasó con su amigo de cuatro patas en su último día de vida.

Unfortunately Gunna has been diagnosed with Lymphoma & tomorrow I will have to put him down… so today will be Gunna’s Last Day Out, I wouldn’t let my boy go out sad EVER

A THREAD (I’ll be updating through today) pic.twitter.com/zgjnxe91V9

— Dolla 💰 (@AJFrancis410) July 31, 2024