AJ Francis reflexiona: «Si muriera mañana…»

El luchador de TNA y ex-WWE AJ Francis, antes conocido como Top Dolla, comenta sobre su nuevo álbum, Tiffany Stratton e IYO SKY, raperos, odio, logros y más.

¿Su moonsault o el de Tiffany Stratton?

“Personalmente, creo que mi moonsault es mejor que el de Tiffy, solo porque literalmente soy tres veces su tamaño, pero eso es otra historia para otro momento. Sí, el mejor moonsault masculino, me lo llevo.”

IYO SKY y la lucha femenil

“IYO es increíble. La vi hacer un moonsault desde la cima de una jaula en NXT cuando era solo fan. Eso fue increíble. En la TV no se aprecia, porque la vi en Survivor Series War Games en Vancouver y fue un caos total. No es un personaje, es real. Siempre vuela increíble. Se nota en cómo presenta su personaje y cómo se viste en la vida real, tiene un gran sentido de la moda.”

IYO SKY Y TIFFANY STRATTON DOBLE MOONSAULT OOOOOOH SHIT AHORA SÍ #SURVIVORSERIES pic.twitter.com/1ZMdIzQr7B — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) November 30, 2024

KC Navarro

“No es difícil ser su amigo ni su compañero de equipo, pero KC es de los que solo escuchan cuando quieren. Es muy talentoso y se está recuperando bien; espero que vuelva el próximo año. Cuando vuelva, con gusto lo voy a chokeslam a través de una mesa y comenzaremos nuestra historia como debe ser.”

“Cuando subo la escalera para el moonsault, no hay correcto o incorrecto. Ensayamos con una escalera de 8 pies, pero en el match tuve que improvisar porque KC estaba lesionado. Nunca había hecho un moonsault desde una escalera, solo desde la segunda cuerda. Pero si podía desde la segunda cuerda, podía hacerlo desde la escalera. Cuando terminé, todo el público pensaba que estaba muerto. Pero yo estaba bien, solo que mi bump se veía brutal.”

.@AJFrancis410 and @KCwrestles had one of the wildest crash and burns we’ve ever seen in a Ladder match at #TNASlammiversary! WATCH on TNA+: https://t.co/2JFtj4ZgRu pic.twitter.com/Sr8CurTY8Y — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) July 22, 2025

Lesiones y golpes

“El golpe en mi muslo interno fue lo único que me dejó moretón, y se quitó después de un mes. Los golpes que recibí de los Hardy Boys 30 segundos en el match dolieron más que atravesar la escalera. La lucha es así de loca: yo salgo perfecto, KC tomó el bump como debía, y él terminó lastimado.”

Los Hardy Boys e historias de backstage

“Algunas historias de los Hardy no puedo contarlas, pero hacían cosas que no deberían, legales o ilegales, para demostrar que no eran espías encubiertos. Era otra época en los 90. Crecí en la era correcta. Hoy en día, el backstage cambió de rock, sexo y locura a torneos de videojuegos.”

El negocio de la lucha y las oportunidades

“Siempre asumí que el mejor luchador tendría las mejores oportunidades. No siempre es así, depende de quién te guste. Gané un torneo de promos en NXT, pero cuando llegué a SmackDown, en un año y medio tuve solo 45 segundos de promo en TV. No es que no fuera bueno, solo que ahora me están dando oportunidades. En TNA, desde que llegué, he tenido cuatro matches singles principales y todos son bangers.”

Percepción pública y carácter

“Intencionalmente no me importa lo que la gente piense de mí. Durante años me dijeron que era malo y aún me lo dicen. Pero nunca han logrado la mitad de lo que yo he logrado: cuarto álbum, séptimo año en lucha profesional, seis años en la NFL, una maestría en política pública. Soy educado, exitoso y confiado.”

“Si no te gusto, voy a hacer que me odies. Esa es mi idea y también alimenta mi personaje. Si me odias, perfecto, eso es parte del juego. No necesito que me quieran. Sé quién soy y estoy seguro de mí mismo. Si no tienes un enemigo, algo anda mal contigo. La gente que me conoce sabe que soy buena persona. La gente que me critica es porque no me conoce, y no me importa.”

Logros personales y profesionales

“Crecí pobre y ahora tengo dos casas. Todo lo que quería hacer, lo hice: tocar con músicos que admiraba, jugar con íconos del fútbol americano, luchar con los Hardy Boys y tener un match instantáneo clásico.”

“Si muriera mañana, habría tenido la vida más increíble que podría pedir. Que lloren por mí, pero que también celebren la vida que tuve. No quiero funeral, quiero celebración de vida: que me enrollen en cigarrillos de marihuana, que me planten y me fumen por siempre.”

.@AJFrancis410 just sent @MATTHARDYBRAND through a table with a Down Payment! WATCH the Countdown to #TNAVictoryRoad on TNA+: https://t.co/67UHVZNlkr Use code VICTORY25 for one free month of TNA+: https://t.co/d4BBN0TwN2 pic.twitter.com/tJpBoULbN2 — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) September 27, 2025

Sobre WWE’s Most Wanted Treasures

“Hubo un fan enorme de Kane que tenía la máscara más antigua de Kane. WWE le ofreció viajes y entradas de primera clase a WrestleMania, pero dijo que no, que quería quedarse con la máscara.”

“En el storage de Undertaker encontré muchas cosas de Yoko, quien siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. También cenas con Ric Flair donde él me obligaba a tomar tequila si llegaba tarde.”

Un rankings de raperos luchadores

John Cena: #2

Max Caster: #4

Ron Killings: #3

Enzo Amore: #5

Macho Man Randy Savage: #1 (su elección)

Su álbum Dear Summer

“Es mi primer álbum bajo mi nombre. Incluye DJ Who Kid, Bun B, Trick Williams, B Fab, Ashante, Saga, Montez Ford. Es un homenaje al verano que termina. La ‘S’ en Summer es un signo de dólar: si no genera dólares, no tiene sentido. Todo lo que hago es dinero, dinero, dinero. Disponible en todas las plataformas.”