AJ Francis: «Probablemente, voy a volver a la WWE»

AJ Francis, también conocido como Top Dolla, fue despedido de la WWE en 2023 después de una segunda etapa y cree que podría tener una tercera.

Desde entonces, el ex NFL ha estado trabajando en TNA, NWA, MLW, GCW u otras promociones más pequeñas del circuito independiente de EUA.

► AJ Francis no se cierra a WWE

Hablando recientemente en The Wrestling Classic el que integrara la facción Hit Row comentaba la posibilidad de volver a ser una Superestrella:

“Absolutamente, absolutamente. La segunda etapa valió la pena, y te lo digo ahora, probablemente no será la última etapa. Tengo una buena relación con la gente de WWE. Estuve tras bastidores cuando estuvieron en Houston, simplemente porque casualmente estaba en la ciudad con Bun B. Bun quería venir al show, pero tenía otro compromiso. Luego terminó viniendo conmigo a TNA, y eso fue realmente genial.»

Una vez salido de la liga de football más grande del mundo, donde jugó en New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers o New York Giants, recaló en WWE en 2020.

Enseguida llamó la atención al formar la agrupación mencionada con Swerve Strickland, entre otros, pero en 2021 le rescindieron el contrato por los recortes presupuestarios de la Era Covid.

Estuvo luchando como independiente hasta 2022, cuando fue recontratado por la compañía número uno de la industria.

De su aventura actual, podemos señalar, sin ir más lejos, que ayer 1 de junio luchó contra Alex Kane en un Ritual Combat en MLW Battle Riot VI.

Si va a volver a WWE o no es una incógnita. No parece probable en un futuro cercano pero si él comenta esto quizá sea por algún motivo que no conocemos aún.

