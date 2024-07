AJ Francis invita a Natalya y Tyson Kidd a TNA

El Campeón de Medios Digitales de TNA y ex WWE AJ Francis tiene un hueco en First Class, su equipo con Rich Swann, para la Superestrella Natalya y Tyson Kidd. Cabe mencionarse que el ofrecimiento del antes conocido como Top Dolla fue previo a que se confirmara que «The Queen of Harts» ha renovado su contrato. De todas maneras, dada la buena relación entre las dos empresas, no sería imposible que trabajaran juntos.

► AJ Francis invita a Natalya y Tyson Kidd

«Nattie, TJ, vengan a First Class. Tienen un lugar. Tienen un lugar en First Class. Les digo eso ahora mismo. Nattie y TJ son dos de mis mayores seguidores. Han sido muy amables conmigo. Solo dicen cosas buenas sobre mí. Saben lo talentoso que soy y saben que me dieron un trato injusto, y lo entienden. Respetan el hecho de que todavía estoy aquí rompiéndome el lomo, trabajando duro y ganándome el respeto que siempre he merecido. Así que sí, Nattie, TJ, nunca he estado en una facción con personas blancas antes, pero son canadienses, es como un blanco deslavado, así que será genial«, le dijo el campeón a The Angle Podcast.

Francis fue antes integrante de la facción Hit Row en WWE, la cual tuvo cierto éxito en NXT pero no terminó de funcionar cuando fueron enviados a SmackDown. También estaba allí Swerve Strickland, entonces Isaiah «Swerve» Scott, el actual Campeón Mundial de AEW. Así como Ashante «Thee» Adonis, quien fue visto recientemente en el programa de la marca amarilla solicitando una oportunidad, y B-FAB, que busca su camino en la azul con Bobby Lashley y The Street Profits.