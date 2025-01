Ailin Pérez: «Peña está asustada por defender título contra Harrison»

Si Julianna Peña no quiere pelear con Kayla Harrison por el título de UFC, Ailin Pérez lo hará. Pérez, una contendiente en ascenso en la división de peso gallo femenino de UFC, cree que Peña está tratando de hacer todo lo posible para evitar defender su título contra Harrison.

Es por eso que Pérez (11-2 MMA, 4-1 UFC) quiere ofrecer sus servicios a la promoción en caso de que derrote a Karol Rosa (18-6 MMA, 7-3 UFC) este sábado en UFC 311, que se llevará a cabo en el Intuit Dome en Inglewood, California.

“Voy a pedir una pelea por el título, preferiblemente contra Kayla Harrison por el título interino, ya que Julianna Peña no quiere defender su título contra Kayla Harrison. Eso me da un poco, no sé, como, ‘Vamos mujer, defiende tu título. ¿Quién eres, Julianna Peña?’ Siento que le tiene mucho miedo a Kayla Harrison, y quiero demostrar que también quiero el cinturón.

“Entonces, ¿por qué no pelear por el título interino contra Kayla Harrison para ver quién será la próxima en ganar el título? Julianna está rechazando peleas y no está aprovechando la oportunidad que le está brindando la UFC”.

Pérez perdió su debut en la UFC en 2022 en la categoría de 145 libras. Luego bajó al peso gallo y ganó cuatro peleas consecutivas, lo que le valió un lugar en el top 15 del ranking oficial de la UFC.

La UFC aún no ha oficializado la pelea entre Peña y Harrison, pero muchos esperan que sea la próxima. Si la pelea se concreta, Pérez solo ve una posibilidad.

“Obviamente Kayla. Es por eso que quiero pelear con Kayla. Así como creo que Kayla le gana a Julianna, tampoco creo que Kayla tenga lo necesario para pelear cinco rounds conmigo. Es por eso que quiero pelear por un título interino. Ahí es donde veremos todas las debilidades de Kayla”.