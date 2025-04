Ailin Pérez ofrece darle la bienvenida a Amanda Nunes de regreso a UFC

Ailin Pérez no es ajena a hacer comentarios audaces, pero este podría ser el más importante hasta ahora.

La impetuosa contendiente de peso gallo femenino de la UFC quiere dar la bienvenida de nuevo a la promotora a Amanda Nunes, excampeona de dos divisiones de la UFC, ahora que Nunes reveló recientemente que está totalmente dispuesta a volver a la competición . A pesar de ser excampeona y considerada la mejor luchadora de MMA de todos los tiempos, Pérez no cree que Nunes merezca una oportunidad por el título inmediatamente después de su regreso, por lo que quiere ofrecer sus servicios a la UFC.

Así que estoy dispuesta a pelear contra Amanda Nunes. Primero, porque sé que puedo vencerla. Segundo, porque es mi momento y no voy a dejar que consiga la pelea por el título tan fácilmente. Sé que fue campeona y todo eso, pero Ailin Pérez tiene mucha trayectoria y mucho impulso entre los fans, y es una figura importante. Voy a pedirle a la UFC la pelea porque nadie quiere peleas difíciles, pero yo sí porque me considero una de las mejores.

« Amanda Nunes regresó para pelear conmigo. De hecho, no creo que merezca pelear por el título. Sí, tiene una pelea de trilogía pendiente con Julianna Peña, pero lleva un tiempo fuera y han pasado muchas cosas en la división. Aparecí y entré en el ranking, y he expresado abiertamente mi deseo de una pelea por el título, al igual que otras que tampoco lo merecen».

Pérez ha ganado cinco peleas seguidas desde que perdió en su debut en UFC en 2022. Su última pelea fue en enero, cuando superó por puntos a la veterana contendiente Karol Rosa en UFC 311. Pérez se sometió a una cirugía de hombro el 7 de febrero y se espera que esté en plena forma para pelear en septiembre u octubre.

Si Nunes regresa, se espera que se enfrente a la ganadora del título de peso gallo femenino de la UFC en UFC 316 el 7 de junio entre Julianna Peña y Kayla Harrison. De suceder esto, Pérez espera que Harrison derrote a Peña y que Nunes la derrote. Aun así, Pérez espera que el regreso de Nunes comience con ella.

«Claro que Amanda Nunes puede vencer a Kayla Harrison. Amanda Nunes puede vencer a cualquiera menos a Ailin Pérez, y los aficionados necesitan verlo. Son ellos quienes lo disfrutarán, y ya me lo imagino. Puede ser la mejor de todos los tiempos, y lo digo: es la mejor de todos los tiempos, pero por eso quiero pelear con ella. Es una leyenda. Holly Holm me huyó, Miesha Tate me huyó, Norma Dumont me huyó, todas me están huyendo. Así que, si quiere ser la campeona, Amanda Nunes contra Ailin Pérez. Brasil contra Argentina».