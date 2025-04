Ailin Pérez espera que Kayla Harrison derrote a Julianna Peña en UFC 316

«Y nueva…» Eso es lo que Ailin Pérez espera escuchar en la próxima pelea por el título de peso gallo femenino de UFC.

Pérez, una contendiente en ascenso en la división, busca entrar en el top 5 del ranking y ve a Kayla Harrison destronar a la campeona Julianna Peña en su próxima pelea por el campeonato. Peña y Harrison se enfrentarán en el evento coestelar de UFC 316 el 7 de junio en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

« Kayla Harrison llega con determinación No creo que pueda liquidar a Julianna porque (Peña) es una perra, pero con cero técnica. Nora (Cornolle) es igual. Simplemente buscan golpear fuerte y son buenas recibiendo golpes. Kayla es dominante y puede llevar la pelea al suelo. Es una pelea a cinco asaltos y a Kayla le cuesta dar el peso, y no ha peleado cinco asaltos, al menos en UFC, así que eso podría ponerla a prueba y plantear algunas cosas. Pero en general, me quedo con la dominante Kayla Harrison».

Hace unos meses, Pérez se mostró escéptica de que Peña aceptara la pelea con Harrison, pues afirmaba que Peña le tenía miedo al ex bicampeón de la PFL. Sin embargo, ahora que la reserva es oficial, ha cambiado de opinión.

«Claro que no me sorprende, porque eso es lo que quería la UFC. La UFC quiere que haya actividad y que se defienda el cinturón. Eso de ‘Ay, me lesioné… No quiero pelear… Quiero más dinero’… no, chica. ¿Quieres pelear o finges que te gusta pelear? Muchas queremos ser campeonas, así que el título siempre tiene que estar programado para una defensa. Así que no, no me sorprende que esa pelea se haya programado. Y tampoco me sorprenderá que Kayla Harrison le gane a Julianna Peña. Nadie cree en Julianna Peña».