Los ojeadores de WWE en Europa no tuvieron más que seguir SUPERLUCHAS, pues aquí hemos dado buena cuenta del ascenso de Aigle Blanc y Mike D Vecchio. Era cuestión de tiempo para que estos luchadores acabaran firmando con alguna empresa «mainstream», y como reportamos, ya lo hicieron con el gigante estadounidense.

Pero según tales informaciones, Blanc y Vecchio no empezarían su nueva etapa hasta septiembre, así que mientras tanto, la escena alternativa intentará disfrutar de ellos todo lo posible. Como wXw, que anunció recientemente que en su evento Shortcut To The Top reservará una lucha de despedida para el francés y el belga, sin concretar todavía su forma.

Aproximadamente un lustro llevan Blanc y Vecchio compitiendo regularmente bajo los focos de la promotora germana. El primero conquistó el Campeonato Mundial de Parejas wXw (junto a Senza Volto) y se convirtió en el Campeón Europeo wXw inaugural el pasado año, mientras el segundo también se hizo con esa última correa, dejándola vacante por lesión un mes atrás.

► Cartel de wXw Shortcut to the Top

Desde el Turbinenhalle de Oberhausen (Alemania), wXw celebrará Shortcut to the Top el próximo 16 de agosto. Seguidamente, su menú provisional.

CAMPEONATO MUNDIAL UNIFICADO WXW: 1 Called Manders (c) vs. Ahura

COMBATE SHORTCUT TO THE TOP: Participantes por anunciar

Combate de despedida de Aigle Blanc y Mike D Vecchio

Kidd Bandit luchará