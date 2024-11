Aiemann Zahabi quiere oponente clasificado tras ganar en UFC Edmonton

Aiemann Zahabi quiere dar un paso adelante en su carrera como luchador y siente que se ha ganado el derecho a pedirlo.

Zahabi (12-2 MMA, 6-2 UFC) viene de una victoria dominante sobre el ex contendiente al título Pedro Munhoz en el UFC Fight Night 246 del sábado, un resultado que lo puso en una racha de cinco victorias consecutivas. Con la victoria sobre Munhoz (20-10 MMA, 10-10 UFC), Zahabi espera obtener un lugar en la clasificación oficial de peso gallo de UFC, y si no, aún le gustaría obtener un nombre clasificado para su próxima salida.

“Sería bueno que el martes me despierte y esté entre los 15 mejores. Si no, un gran nombre que esté entre los 15 mejores también sería genial. Tengo que hablar con Firas y Sean Shelby y ver cuál es un buen cronograma para que regresemos. Tal vez regresen a Canadá a principios de año. Si lo hacen, estaré allí. Nunca ha sido fácil para mí reservar una pelea, pero conseguí dos este año y espero que dos o tres el año que viene”.

La victoria por decisión de Zahabi sobre Munhoz es posiblemente la mejor de su carrera, dado el valor del nombre del brasileño. Cree que no solo le demostró al mundo que es un gran talento en la categoría de 135 libras, sino que, lo que es más importante, se lo demostró a sí mismo.

“Estoy muy feliz. Ahora siento que me he ganado mi lugar y no tengo que tener miedo de entrar. Debo hacerlo con coraje y valentía, y siento que lo demostré esta noche. Estuve allí 15 (minutos)”.