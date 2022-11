¿Agotará boletos ROH Final Battle 2022?

Antes de que acabe el año, el 10 de diciembre, ROH no faltará a su tradición anual de presentar Final Battle, uno de sus eventos por excelencia que supondrá el segundo de la compañía del honor bajo el mando de Tony Khan.

Y este Final Battle 2022 tendrá como singularidad su horario, pues está previsto que arranque a las 3 PM ET. Todo, por la realización esa noche de UFC 282, aunque no evitará coincidir con NXT Deadline (que iniciará a las 4 PM ET).

Sin ninguna lucha anunciada por ahora para su cartel, sí se espera que Tony Khan anuncie acuerdo televisivo para ROH durante el show, luego de meses de vender que mantiene conversaciones con Warner Bros. Discovery.

Este horario tan especial hace pensar a algunos que Final Battle no arrojará buenas cifras de asistencia, y así lo expone Ringside News. El College Park Center de Arlington (Texas) tiene una capacidad para acoger 2844 asistentes, y de momento, se han distribuido 1632 boletos.

Pero cabe recordar que estos salieron a la venta el pasado día 4. Véase, en menos de dos semanas se han vendido más de la mitad. Considerando que restan aún 24 días para Final Battle, si el ritmo se mantiene, las cuentas nos dicen que el show colgará el cartel de «sold out». Tengamos en cuenta, asimismo, que un posible gran anuncio impulse la adquisición de boletos, pues, vuelvo a recordarlo, AEW/ROH aún no ha desvelado un sólo encuentro del menú.

The battle will be forged in chaotic fires when @ringofhonor Final Battle comes to @utacollegepark in Dallas/Ft. Worth TX on Saturday December 10, LIVE on PPV!



🎟️ Tickets starting at $25 (+fees) are ON SALE NOW! https://t.co/rFcIFV7dXS | https://t.co/xaWX7IA5ex pic.twitter.com/O1Q7q0q8FI