Afición de AEW estalla en gritos contra el «ICE» en lucha de Brody King ante MJF

Las Vegas vivió un momento inesperado durante la más reciente emisión de AEW Dynamite, cuando un sector considerable del público lanzó un polémico cántico justo al inicio del combate estelar.

La reacción colectiva no solo sorprendió a los protagonistas del ring, sino que también desató la polémica en redes sociales entre aficionados y medios.

► La afición estalló con gritos de «Fuck ICE»

El episodio del 4 de febrero de 2026, tenía como plato fuerte el duelo eliminatorio entre el campeón mundial de AEW, MJF y Brody King, lucha donde de ganar Brody conseguiría la oportunidad por el cetro máximo de la empresa.

Sin embargo, nadie estaba preparado para lo que pasaría en el recinto. Apenas sonó la campana, miles de aficionados comenzaron a corear “Fuck ICE!”, un grito que se escuchó con claridad en la arena.

Wow! What sounded like the entire AEW Dynamite audience in Las Vegas tonight chanted «Fuck ICE! Fuck ICE!» in unison before the main event pic.twitter.com/KBrEag34Ax — Aaron Rupar (@atrupar) February 5, 2026

La reacción tomó por sorpresa a MJF, quien hizo una breve pausa para observar al público con evidente desconcierto antes de retomar la acción. El combate siguió su curso y terminó con la victoria de Brody King, quien se benefició de una interferencia de Hangman Adam Page para asegurar una futura oportunidad titular.

► ¿A qué se refería el cántico en la lucha de AEW?

El grito hacía alusión a la Immigration and Customs Enforcement (ICE), la agencia federal estadounidense encargada de temas migratorios y aduanales, que ha estado inmersa en una enorme polémica por redadas másivas, deportaciones, pero sobre todo maltratos, incluyendo el asesinato de varias personas que se oponen a sus acciones.

Brody King ha sido identificado en meses recientes por expresar posturas críticas hacia dicha institución. El luchador ha portado camisetas con la frase “Abolish ICE” en distintos eventos y ha manifestado públicamente su desacuerdo con sus políticas.

Para muchos asistentes, el cántico pareció ser una muestra de apoyo hacia el gladiador, además de una forma de expresar una postura social. No obstante, el momento también evidenció la diversidad de opiniones entre la base de seguidores de la empresa.

► Reacciones y silencio oficial

Hasta ahora, no existen declaraciones públicas de AEW, Tony Khan ni la cadena TBS sobre lo ocurrido. Algunos reportes señalan que el audio del cántico habría sido atenuado en ciertos clips oficiales difundidos en redes sociales, aunque videos grabados por aficionados muestran que el grito fue claramente perceptible en vivo.

Por su parte, Brody King no ha emitido comentarios inmediatos tras el incidente. Este suceso recuerda a los comentarios que Hangman Adam Page hizo en la Arena México en 2025 donde apoyó a los inmigrantes y criticó la emisión de comerciales de reclutamiento de ICE durante Dynamite.

El episodio ha generado debate sobre el papel de los espectáculos deportivos como espacios de expresión social y política. Pues muchos aficionados apoyaron los cánticos, otros aseguraron que no era el espacio y otros estuvieron en contra.