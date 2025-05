AEW ya habría firmado a la ex Stardom Thekla

A falta del anuncio oficial de All Elite Wrestling, la luchadora Thekla ya habría firmado un contrato con «Where The Best Wrestle», poniendo fin a su etapa en Japón, donde causó sensación principalmente en Stardom.

► Thekla ya sería All Elite

Ya hubo una pista de ello durante el más reciente episodio de Dynamite, durante el cual aparecieron en varias ocasiones arañas de color rojo en pantalla. El apodo de Thekla es «La Araña Tóxica» («The Toxic Spider»).

Pero además nuestros compañeros de Fightful -en una actualización dentro de su sección de pago- confirman el fichaje.

We are live talking about Thekla signing with AEW, Will Ospreay’s promo on Hangman Adam Page, backstage news, and more! Please RT Link:https://t.co/nZwxGDxei8 — Fightful Wrestling (@Fightful) May 8, 2025

Nacida en Viena (Austria) el 30 de abril de 1993, Thekla comenzó a luchar profesionalmente en Alemania en 2018. Pero rápidamente se mudó a Japón para formarse y desarrollar los primeros capítulos de su vida luchística. Primero en Ice Ribbon, donde consiguió ser Campeona Triangle Ribbon, de 2019 a 2021. Y a partir de 2022 en Stardom, donde ha sido Campeona Artist Of Stardom y Goddesses Of Stardom; también formó parte de las facciones Donna del Mondo, HATE y Oedo Tai. También ha tenido combates en New Japan Pro Wrestling, SEAdLINNNG o Diana. Ya ha conquistado este lado del mundo, ¿lo conseguirá también en el otro?