AEW ya baraja algunas luchas para Jamie Hayter en su regreso

Sería una verdadera pena que por segunda entrega consecutiva, Jamie Hayter se perdiera All In, el evento luchístico más grande celebrado en las islas británicas, tierra natal de la gladiadora. Por ello, y porque esta lleva ya un año fuera de los rings y los seguidores cuentan los días hasta su regreso, Tony Khan es preguntado regularmente al respecto.

La última vez hasta ahora, el pasado mes vía Uproxx Sports, y Khan tampoco dio plazos concretos.

«Su amiga de mucho tiempo, y también ex campeona mundial de AEW, Jamie Hayter, también ha estado fuera por un período prolongado debido a una lesión. El calendario de regreso de Jamie Hayter aún está pendiente. Pero creo que tener a Jamie Hayter de vuelta en AEW sería fantástico. Y me encantaría que Jamie Hayter vuelva a trabajar en AEW en cualquier momento y cuando esté sana y en condiciones de hacerlo, sería genial para nosotros».

► Una actualización positiva

Y precisamente ahora que AEW se adentra definitivamente en el «Road To All In», surge una interesante novedad sobre Jamie Hayter. Según Fightful, la competidora acudió a un show de Dynamite la pasada primavera, y en AEW se muestran más positivos sobre su recuperación. De hecho, algunos compañeros han propuesto combates una vez se produzca su retorno. Por lo demás, se dice que todavía no existe un plazo estimado para verla otra vez en la programación de la casa Élite.

Recordemos, sin embargo, cuando Dave Meltzer, el pasado agosto, previó un retorno de Hayter de cara a febrero del presente año. Resulta extraña esta dilatación, y más intrigante que todavía nadie haya concretado la naturaleza de las dolencias de Hayter. En cualquier caso, estamos ante un halo de esperanza.