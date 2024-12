AEW y SKY Sport Italia romperán su relación en 2025

Con el foco puesto en particular en el Reino Unido, AEW no deja de buscar abrirse a nuevos territorios en Europa. Pero llegan malas noticias de Italia. La casa Élite no ha renovado su acuerdo con SKY Sport, según informan en The Shield Of Wrestling a raíz de las recientes declaraciones de Salvatori Torrisi, integrante del equipo de la promotora de lucha libre en la cadena de televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Salvatore Torrisi (@ilpadrinosal)

► Una relación no renovada

AEW abandona oficialmente SKY Sport Italia a partir de 2025: el anuncio oficial de la falta de renovación, al menos por ahora.

All Elite Wrestling sigue consolidándose como una de las principales compañías en el mundo del wrestling profesional, gracias a su crecimiento constante que la ha llevado, en dos ocasiones, a organizar un PPV en el estadio de Wembley, en Londres. Europa se ha convertido en un foco estratégico para la expansión de la compañía, y en Italia habrá un cambio importante a partir de 2025.

SKY Sport, que ha sido la casa de la federación de Tony Khan desde agosto de 2020, dejará de transmitir los programas de AEW y de incluirlos en su oferta deportiva. La confirmación de la falta de renovación, al menos por el momento, provino directamente de Salvatori Torrisi, una de las voces principales de All Elite Wrestling en SKY y el principal referente de noticias relacionadas con la compañía.

Sin embargo, el comentarista no es completamente pesimista, ya que dejó abierta la posibilidad de que, incluso en el futuro cercano, se pueda alcanzar un nuevo acuerdo.

Es una mala noticia para los fanáticos italianos, quienes pierden una de las formas legales de disfrutar los programas de AEW con comentarios en italiano. No obstante, aún está disponible la opción de suscribirse al paquete AEW Plus en TrillerTV (anteriormente conocido como FITE), para acceder a los shows en vivo o en diferido, con comentarios originales o los asociados al broadcaster.