AEW y Amazon Prime Video anuncian un acuerdo de PPV

La noticia que adelantamos hace unas semanas se anuncia de manera oficial finalmente. Como leemos a continuación en el comunicado de prensa realizado por la compañía de lucha libre profesional, AEW y Amazon Prime Video anuncian un acuerdo para la distribución de eventos de pago por visión en la plataforma de streaming en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá comenzando con Revolution 2025.

This Sunday, 3/9#AEWRevolution

Los Angeles, CA @cryptocomarena AEW Continental Title@rainmakerXokada vs @Brodyxking After a series of altercations, Kazuchika Okada will defend the AEW Continental Title vs

Brody King at Revolution THIS SUNDAY! Don’t miss #AEWDynamite TONIGHT! pic.twitter.com/mfrgHFcgcL — Tony Khan (@TonyKhan) March 5, 2025

► Un nuevo acuerdo

All Elite Wrestling y Prime Video anunciaron hoy un acuerdo plurianual para ofrecer eventos de pago por evento (PPV) de AEW para la compra de los fanáticos en los Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, comenzando con AEW Revolution este domingo 9 de marzo. La cobertura en vivo comenzará a las 3:30 p.m. PT / 6:30 p.m. ET desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles.

El acuerdo representa una evolución significativa en la distribución del contenido de AEW, haciendo que los eventos de pago por evento de vanguardia de AEW sean más accesibles que nunca para los fanáticos a través de Prime Video. Esto incluye todos los eventos principales de AEW, como Revolution, Dynasty, Double or Nothing, All In, Forbidden Door, All Out, WrestleDream, Full Gear y Worlds End.

Embed from Getty Images

“Estamos emocionados de trabajar con Prime Video para llevar todos los eventos de pago por evento de AEW a su increíble servicio, marcando un hito importante en la expansión continua del alcance global de AEW,” dijo Tony Khan, CEO, Gerente General y Jefe de Creativos de AEW. “Los eventos de pago por evento de AEW son consistentemente los eventos de lucha libre profesional más emocionantes del mundo, y ahora los fanáticos podrán experimentarlos de primera mano a través de Prime Video, comenzando con AEW Revolution este domingo 9 de marzo.”

Estos eventos de pago por evento de AEW se unen a la selección de deportes en vivo de Prime Video a nivel global, incluyendo Thursday Night Football, NBA, NHL, UEFA Champions League sin costo adicional en Prime, suscripciones adicionales como FanDuel Sports Network, Max, AppleTV+ y discovery+, así como un creciente portafolio de eventos de pago por evento, incluidos Premier Boxing Champions.

#AEWRevolution

THIS SUNDAY@cryptocomarena in LA!

LIVE on PPV 8ET/5PT AEW Women’s World Title, Hollywood Ending

Falls Count Anywhere Match After attacking #AEW Women’s World Champ Toni Storm, a deranged @MariahMayx demands her «Hollywood Ending» for the title at Revolution! pic.twitter.com/aWOZkqYKHS — All Elite Wrestling (@AEW) March 5, 2025