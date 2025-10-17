El presidente y fundador de AEW, Tony Khan, protagonizó una conferencia de medios previa al evento de pago por visión Dynasty 2025. A continuación, destacamos lo más interesante de sus declaraciones.

► En palabras de Tony Khan

WrestleDream

Khan abrió la llamada diciendo que WrestleDream será “un evento excelente”, y que está muy entusiasmado con la cartelera a pesar de los ajustes de última hora por lesiones. Khan admitió que ha hecho cambios innegables debido a las lesiones, pero aseguró que el espectáculo será “excelente, excelente”. Comentó que AEW tiene un gran historial manejando cambios de última hora y que el show demostrará eso.

Homenaje a Antonio Inoki

Tony Khan confirmó que se rendirá homenaje a Antonio Inoki durante WrestleDream, evento inspirado originalmente en su legado, y que varios talentos querrán rendir su propio tributo al fundador de NJPW.

Khan también reveló que la esposa del legendario Lou Thesz asistirá al evento, ya que St. Louis fue una ciudad clave en la historia del wrestling y en la carrera de Thesz. Añadió que llegó a conversar con Lou en línea cuando era joven, y que será un honor tener a su viuda presente.

La situación de Andrade

Preguntado por el estado contractual de Andrade, Khan dijo que tiene mucho respeto por él y que su salida de AEW en 2023 fue en muy buenos términos. Comentó que Andrade es un talento increíble y que está emocionado por ver qué será lo próximo en su carrera, pero aclaró que no podía decir más al respecto, incluso tras una pregunta de seguimiento sobre si actualmente está bajo contrato con WWE.

La división femenil

Consultado sobre el combate Jamie Hayter vs. Thekla, Khan destacó que AEW ha tenido un año fantástico en su división femenil y se mostró orgulloso de su progreso. El presidente elogió el combate Megan Bayne vs. Harley Cameron en Dynamite, y señaló que Thekla nunca ha sido derrotada por conteo o rendición en AEW.

También habló del combate por el Campeonato Mundial Femenil de AEW entre Kris Statlander y Toni Storm, diciendo que siempre pensó que sería “un gran enfrentamiento” y que esperó el momento adecuado para hacerlo realidad.

Khan fue preguntado además sobre la posibilidad de un torneo femenil del Continental Classic. Respondió que “ya veremos”, y adelantó que muy pronto habrá anuncios importantes sobre los nuevos Campeonatos en Pareja Femeninos de AEW.

Aprovechó para mencionar también la posibilidad de realizar un combate femenino de Blood & Guts, algo que la empresa “aspira a hacer”.

Samoa Joe y el legado en AEW

Cuando se le preguntó sobre Samoa Joe y su reciente comentario sobre un posible retiro, Khan dijo que Joe es uno de los luchadores más influyentes de su vida y que su trabajo en AEW ha sido extraordinario.

Afirmó que, si algún día AEW crea su propio Salón de la Fama, Samoa Joe sería un miembro de “primera votación”.

Khan también destacó el combate por el Campeonato Mundial de AEW entre Joe y Hangman Page, elogiando la evolución profesional de este último y su crecimiento personal desde su primer reinado.

Darby Allin vs. Jon Moxley

Khan expresó su entusiasmo por el combate “I Quit” entre Darby Allin y Jon Moxley, diciendo que es una lucha que “siempre había querido ver”. Comentó que ambos son dos de las mentes más creativas en la lucha libre actual y que está orgulloso de trabajar con ellos. Además, elogió el ángulo que ambos realizaron en el panel conjunto de AEW y DC Comics durante la New York Comic Con.

Centro de desarrollo en Asheville, Carolina del Norte

Sobre los reportes de un posible centro de desarrollo de AEW en Asheville, NC, Khan dijo que sí hay interés real en ese proyecto, aunque se mostró sorprendido de que la noticia se filtrara. Reconoció que hay algo de verdad en el informe, pero aclaró que solo era parte de la historia. Comentó que, idealmente, le gustaría contar con Adam Copeland, Christian Cage y FTR como mentores en un futuro centro de entrenamiento, pero que por ahora hay que resolver las tensiones de la historia actual entre ellos antes de avanzar. Reiteró que su intención a largo plazo sigue en pie.

Nueva metodología de ratings Nielsen

Preguntado sobre los cambios en la metodología de medición de audiencia de Nielsen, Khan explicó que es consciente de los ajustes en la industria televisiva, ya que también participa en los comités de eventos y medios de la NFL. Dijo que AEW está teniendo un muy buen año, y que si se comparan los resultados de la lucha libre entre finales del año pasado y los primeros meses de este, “AEW está obteniendo los mejores resultados de todas las compañías”. Khan señaló que será interesante observar cómo evoluciona el nuevo sistema, y que AEW siempre se ha destacado por su capacidad de adaptación. También cree que este nuevo enfoque de “big data” podría traer aspectos positivos para la industria.

Lesiones de Kota Ibushi y Swerve Strickland

Sobre Kota Ibushi, Khan calificó su lesión como “devastadora por muchas razones”. Reveló que Ibushi estaba programado para luchar en WrestleDream, y que se vieron obligados a hacer cambios en la cartelera. Contó que se reunió con Ibushi y Kenny Omega en su oficina, describiéndolo como “un sueño hecho realidad”, y aseguró que Ibushi está de buen ánimo y tiene el deseo de regresar cuando esté listo. Khan también mencionó que tenía grandes planes para él en AEW este año.

En cuanto a Swerve Strickland, Khan dijo que su recuperación va bien y que espera tenerlo de vuelta “relativamente pronto”, incluso antes que Ibushi. Añadió que no estará fuera un año completo y que su regreso será “más pronto que tarde”.