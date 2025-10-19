Este sábado se celebró AEW WrestleDream 2025, y el tercer combate del show principal fue el que protagonizaron The Hurt Syndicate contra The Demand, en una lucha de tríos al estilo tornado, y que definiría a los retadores número uno al Campeonato Mundial de Tríos AEW.

► The Hurt Syndicate vencieron tras un intenso combate

La acción empezó incluso antes del toque de campana cuando The Demand atacó al Hurt Syndicate por la espalda durante su entrada. La acción se trasladó inmediatamente a la zona de ringside, donde Ricochet sacó una mesa y los miembros de The Gates of Agony (Kaun y Liona) la utilizaron momentos después para castigar brutalmente a Lashley y Benjamin, lanzando a este último contra su compañero y rompiendo la mesa con el Open the Gates.

Momentos después, los miembros de The Demand mantuvieron aislado a MVP hasta que Bobby Lashley logró ingresar y desató su poder, limpiando el ring y aplicando un Dominator sobre Ricochet que casi termina el combate.

El caos continuó con movimientos de alto impacto por parte de todos. El momento más álgido fue cuando Shelton Benjamin ejecutó un increíble German Suplex sobre Ricochet, lanzándolo por encima de la tercera cuerda hacia el exterior e impactando a todos los demás competidores, seguido de un tope del propio Benjamin.

En la conclusión, Lashley conectó una Lanza, y cuando The Hurt Syndicate se disponía a acabar con Ricochet, este rodó astutamente fuera del ring, aunque Kaun no tuvo tanta suerte, ya que entró solo para recibir otra devastadora Lanza de Lashley, quien logró la cuenta de tres para darle la victoria a su equipo.