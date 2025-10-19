AEW WRESTLEDREAM 2025: Mercedes Moné gana su título número 11

Este sábado se celebró AEW WrestleDream 2025, y el sexto combate del show principal fue el que protagonizaron Mina Shirakawa, en una lucha que había sido anunciada como un reto abierto de Mone por el Campeonato TBS de AEW, aunque la luchadora japonesa también tenía que poner en juego su título, el Campeonato de la TV ROH.

► Mercedes Moné derrota a Mina Shirakawa en WrestleDream

Shirakawa comenzó la lucha de manera agresiva, atacando la pierna de Moné con un dragon screw e intentando aplicar inmediatamente una maniobra de rendición, pero Moné respondió con su clásica ofensiva, e incluso rindió homenaje a Eddie Guerrero ejecutando la secuencia de los Tres Amigos.

El combate fue un intercambio constante de llaves y movimientos de poder, con Shirakawa logrando un buen dominio por algunos minutos, aunque Moné logró salvarse de los intentos y llaves de su rival.

La Campeona TBS aumentó la intensidad con un lungblower en el filo del ring y dos Meteoras consecutivos, pero no fue suficiente para la cuenta de tres. Shirakawa respondió con una ráfaga de golpes y volvió a aplicar la cruceta en el centro del ring.

El final fue caótico. Moné conectó su remate, el Mone Maker, pero Shirakawa logró llegar a la cuerda en el último segundo. Tras un intercambio de enredaderas, Moné aplicó un backslide y, sin que el árbitro se diera cuenta, puso sus pies en las cuerdas para obtener ventaja, robándose la victoria por cuenta de tres.

Tras el combate, las tensiones entre Mercedes Moné y Kris Statlander se incrementaron cuando esta última volvió al ring, y tras bloquearle un ataque, le aplicó un Samoan Drop.