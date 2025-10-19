AEW WrestleDream 2025: Kyle Fletcher retuvo el Campeonato TNT

Este sábado se celebró AEW WrestleDream 2025, y el cuarto combate del show principal fue el que protagonizaron Kyle Fletcher contra Mark Briscoe, en una lucha que tuvo en juego el Campeonato TNT, en lo que sería el primer título en juego dentro del más reciente PPV de AEW.

► Kyle Fletcher venció a Mark Briscoe en brutal combate

Mark Briscoe comenzó la lucha con una intensidad arrolladora, llevando la acción fuera del ring y empleando tácticas creativas, incluyendo un espectacular Tope a través de una silla que él mismo había colocado. Kyle Fletcher, sin embargo, detuvo el impulso de Briscoe de manera despiadada, aplicándole un brutal powerbomb directamente sobre los escalones metálicos.

La lucha se convirtió en un dramático intercambio de castigo que llevó algunas cuentas de dos, con el retador buscando la victoria por todos los medios, pero Fletcher logró sobrevivir milagrosamente.

El final fue de infarto, con Briscoe aplicando un Jay Driller, pero Fletcher consiguió poner un dedo en la cuerda en el último segundo. El campeón, desesperado, usó al réferi como distracción para conectar un golpe bajo, seguido de un Brainbuster, pero Briscoe increíblemente logró levantar el hombro. Sin embargo, en una nueva ofensiva, Fletcher conectó un nuevo Brainbuster, asegurando la victoria por cuenta de tres, reteniendo su título de manera sufrida.