AEW WrestleDream 2025: Kris Statlander retiene su título

Este sábado se celebró AEW WrestleDream 2025, y el quinto combate del show principal fue el que protagonizaron Kris Statlander contra Toni Storm, en una lucha que tuvo en juego el Campeonato Mundial Femenil AEW.

► Kris Statlander derrota a Toni Storm y retiene su título

El combate comenzó con un forcejeo hasta que Statlander usó su agilidad, conectando un pendulum moonsault en el exterior. Ya en el ring, ambas competidoras intercambiaron movimientos de poder; Storm conectó un Tiger Driver y Statlander respondió con un electric chair drop.

La lucha se intensificó cuando ambas buscaron la rendición. Sin embargo, el clímax fue una secuencia dramática de remates. Statlander conectó una plancha, pero Storm sobrevivió y respondió con su devastador Storm Zero, pero increíblemente, Statlander logró zafarse de la cuenta de tres.

Statlander contraatacó con el Staturday Night Fever y luego aseguró su llave de rendición, y aunque Storm intentó resistir, la Campeona volvió a levantar a su rival para conectarle un segundo Staturday Night Fever, asegurando la victoria por cuenta de tres y reteniendo su Campeonato.