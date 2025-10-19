Este sábado se celebró AEW WrestleDream 2025, y el segundo combate del show principal fue el que protagonizaron los reformados Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) contra The Young Bucks (Matt y Nick Jackson), en una lucha que tenía 500 mil dólares en juego.

► Jurassic Express se llevan los 500 mil dólares

La acción fue intensa desde el inicio, con The Young Bucks tomando el control desde el inicio, aunque Luchasaurus puso las cosas en favor de su equipo tras conectar un espectacular moonsault hacia afuera del ring, impactando a sus dos rivales, con Jack Perry rematándolos con un tope.

Matt y Nick Jackson lograron aislar a Perry, castigándolo sistemáticamente con su característica ofensiva en conjunto, sin permitirle a Luchasaurus tomar su relevo, aunque eventualmente eso sucedió y la acción aumentó de intensidad, convirtiéndose en un festival de remates y cuentas de dos dramáticas, sin que alguno de los equipos se alce con el triunfo.

El final llegó después de una ráfaga de «superkicks» por parte de los Bucks, quienes se vieron sorprendidos por Luchasaurus cuando intentaban aplicar un «TK Driver». El gigante conectó un Chokeslam, seguido del Countdown to Extinction, asegurando la reñida victoria por cuenta de tres y los 500 mil dólares para su equipo.

Tras el combate, Jack Perry y Luchasaurus intentaron burlarse de sus derrotados rivales al intentar darles un dólar de su premio, pero llegaron los miembros de la Don Callis Family y los atacaron, aunque terminaron siendo salvados por el ex Campeón Mundial AEW, Kenny Omega.