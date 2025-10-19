Este sábado se celebró AEW WrestleDream 2025, y el último combate del show principal fue el que protagonizaron Jon Moxley y Darby Allin, en una lucha que tuvo la estipulación de I Quit.

► Darby Allins salió victorioso con la ayuda de Sting

El combate comenzó con Darby Allin presentando la bandera que llevó al Monte Everest, pero Moxley la pisoteó, desatando el caos. Con la ayuda de Marina Shafir, Moxley tomó el control y usó una cadena para hacer sangrar a Darby, y su ofensiva alcanzó niveles espeluznantes cuando introdujo un pincho bajo las uñas de Darby y luego pisoteó sus dedos sobre una silla.

A pesar de que Allin intentó usar la bandera para ahorcar a Moxley, el resto de los Death Riders intervinieron, permitiéndole a Moxley azotar a su rival con su propio cinturón y aplicándole un Paradigm Shift sobre una silla. El castigo se intensificó cuando Claudio Castagnoli lanzó a Darby por encima del ring hasta la mesa de comentaristas, con Moxley rematándolo con otro Paradigm Shift de Moxley a través de dos mesas colocadas en ringside.

Moxley intentó finalizar la lucha ahogando a Darby en un tanque de agua que subieron al ring. Sin embargo, las luces se apagaron y Sting hizo su impactante aparición, para neutralizar a los Death Riders, romper el tanque de agua con un bate y entregarle a Moxley en bandeja de plata a su ex compañero y protegido. Allin atacó a Moxley, conectó un Scorpion Death Drop y un Coffin Drop, y finalmente, en medio del agua y los vidrios rotos, aplicó el Scorpion Death Lock, forzando a Moxley a decir «Me rindo».

Con un Darby Allin festejando su triunfo, concluyó un nuevo PPV de AEW.